Dagbladet hadde en liten notis om en nyhetssak fra CNN som forteller at FBI etterforsker en plan om å drepe USAs tidligere president George W. Bush.

Selv om ikke kirsebærsesongen har kommet til Norge enda, har avisen vært på kirsebærplukking eller cherry picking, som ofte blir brukt om det å plukke ut enkelte fakta som støtter ens egne meninger, eller som undergraver andres, samtidig som en overser andre opplysninger som motsier de samme oppfatningene. Denne typen tankefeil er en form for undertrykking av bevis.

Jeg er overbevist om at Cherry Picking 101 er et eget fag på journalistskoler i Norge, som i USA. Dagbladet skriver følgende:

«Ifølge CNN etterforsker FBI en angivelig plan om å ta livet av USAs tidligere president, George W. Bush. Planen skal ha involvert en person av irakisk nasjonalitet som oppholdt seg i USA. Vedkommende skal blant annet ha kjørt til Bushs eiendom i Dallas, ifølge rettsdokumenter kanalen har fått tak i.»

Dagbladet skriver at planen skal ha involvert en person av irakisk nasjonalitet som oppholdt seg i USA, og skjermer mannes navn som er Shihab Ahmed Shihab Shihab. Så skriver DB at «personen kom til USA i september 2020, men ifølge CNNs dokumenter er vedkommende ikke siktet for noe, og kanalen har heller ikke klart å komme i kontakt med personen.»

Det er ikke bare å plukke ut fakta, men rett og slett løgn. Ifølge samme kilden fra CNN ble Shihab arrestert tirsdag og står overfor føderale siktelser knyttet til et komplott for å myrde tidligere president George W. Bush, kunngjorde justisdepartementet at «Shihab Ahmed Shihab Shihab er siktet for å ha medvirket til drapsforsøket på en tidligere amerikansk tjenestemann, samt for en immigrasjonsforbrytelse for hans påståtte forsøk på ulovlig å bringe utenlandske statsborgere til USA.»

Og personen Dagbladet nevner som CNN ikke har fått kontakt med er Shibabs advokat.

Dagbladet skriver ikke mer om saken som er temmelig graverende fra CNN. Ifølge justisdepartementet skal Shihab ha planlagt å smugle fire irakiske statsborgere som en del av komplottet. Rettsdokumenter innhentet av CNN beskriver overvåking av Shihab:

Etterforskningen ble avslørt 23. mars under forsegling, og søkte en ransakingsordre for telefonregistreringer til en person identifisert i dokumentene som Shihab Ahmed Shihab, som kom inn i USA i september 2020. FBI avdekket handlingen gjennom konfidensielle informanter, en av dem registrerte diskusjoner om attentatplanen med Shihab i møter sent i fjor og gjennom våren.

Under et møtet i november i Detroit skal Shihab ha fortalt en FBI-informant at «de ønsket å drepe tidligere president Bush fordi de følte at han var ansvarlig for å drepe mange irakere og bryte hele Irak i stykker». Og i en samtale i januar beskrev Shihab seg selv som en «soldat som venter på instruksjoner fra ledelsen i Qatar» og at han var en del av en utenlandsk gruppe han kalte Al-Raed, som betyr «torden».

Shihab fortalte informanten «at Al-Raed-gruppen som planla å myrde tidligere president Bush ikke var relatert til ISIS, men han håpet at ISIS ville godkjenne og samarbeide i attentatet.» I februar, kjørte Shihab og informanten til nabolaget til Bushs bolig i Dallas, hvor han tok videoer av nabolagets inngangsport og området rundt. De reiste også til George W. Bush Institute, hvor Shihab tok videoopptak av instituttets bibliotek og kontorområde.

Senere møttes de i Columbus, og Shihab skal ha undersøkt skytevåpen og var interessert i å skaffe en uniform fra US Border Patrol, grensevaktpolitiet. Rettsdokumentene sier at skytevåpnene og uniformene ble gitt til informanten av FBI.

FBI hadde allerede holdt øye med Shihab i 2021 da han forsøkte å hjelpe til med å smugle enkeltpersoner inn i USA. En konfidensiell kilde som jobber med FBI diskuterte med Shihab å få hentet en bror til USA. Broren var fiktiv, men Shihab hadde en oversikt hvordan $40 000 kunne få jobben gjort ved å bringe personen gjennom Mexico og inn i USA. Den endelige betalingen på $20,000 skulle overleveres på en Starbucks i Ohio. Shihab dro opp til Starbucks, alene, i en gammel blå minivan, fire dager før jul 2021.

FBIs kilde tok opptak av møtet og betalte Shihab kontant. «Samspillet ble koordinert under ledelse av FBI,» sa justisdepartementet i sin pressemelding om Shihabs anklager tirsdag.

Under diskusjonene om broren snakket Shihab om å bringe andre inn i USA, inkludert to personer tilknyttet Hezbollah. En høring om varetekt er planlagt førskommende fredag ved US Attorney kontoret i det sørlige distriket i Ohio, skriver CNN.

I forbindelse med denne saken skriver Newsweek at George W. Bush-attentatplan setter søkelyset på den politiske kampen om grensen mot Mexico. I løpet av det første året av Biden-administrasjonen rapportere US Customs and Border Protection at de foretok rundt 1,66 millioner pågripelser av migranter som krysset grensen ulovlig. Dette tallet er det høyeste årlige antallet som noen gang er registrert.

Den republikanske senator Marsha Blackburn fra Tennessee bemerket at personen som ønsket å drepe Bush ville bruke grensen i planen sin:

«Den angivelige gjerningsmannen kom inn i USA i 2020, søkte asyl og planla å smugle terroristvennene sine inn gjennom den sørlige grensen.»

Representant Jim Banks, en republikaner fra Indiana, uttalte etter å ha hørt nyhetene:

En ISIS-terrorist planla å smugle leiemordere over vår vidåpne sørlige grense for å myrde tidligere president Bush. Krisen ved vår sørlige grense er en trussel mot nasjonens suverenitet og sikkerheten til alle samfunn.

Jeg må gi Dagbladet litt ros for at de er den eneste avisen som har plukket opp nyheten, men hvis dere skal først skrive en nyhetssak Dagbladet, fortell hele historien og for guds skyld la være å skrive direkte løgner.

