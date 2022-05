annonse

Steve McManaman mener Liverpool overgår Manchester Uniteds trippeltriumf fra 1999 med seier i kveldens finale i Champions League.

Merseyside-laget har allerede vunnet ligacupen og FA-cupen denne sesongen, men i Premier League ble det bare nesten. Der endte Manchester City foran med ett poeng.

Likevel mener McManaman, som har spilt for begge finalelagene, at Liverpool fortjener å bli utropt til tidenes beste engelske lag om det blir seier over Real Madrid på Stade de France.

– Hvis Liverpool klarer å få tre trofeer og 92 poeng (i ligaen) etter å ha spilt alle kamper som er å spille, så mener jeg at det er det beste laget noensinne. Det mener jeg oppriktig. Å få 92 poeng ville gitt deg trofeet alle andre år, sier McManaman.

Han spilte selv for Liverpool mellom 1990 og 1999. Engelskmannen dekker Champions League-finalen som ekspert for BT Sport, og han forstår at ikke alle nødvendigvis deler hans mening.

– Av de lagene som har vunnet «The Treble», mener alle at Manchester United-laget fra 1999 er det beste fordi de vant mesterligaen og Premier League. Det er også en stor bedrift, men når du ser på det, så røk de ut i kvartfinalen i ligacupen, påpeker McManaman.

Han regner med at spesielt United-fansen vil være veldig uenig med ham i at Liverpool blir Englands beste klubblag noensinne med ny CL-triumf på merittlista.

– De vil hevde at jeg ikke er verdt å høre på, men når man legger alt sammen, så mener jeg at dette Liverpool-laget er det beste.

McManaman spilte for Real Madrid mellom 1999 og 2003.

Finalen i Saint-Denis (nord for Paris) starter klokka 21.00.

