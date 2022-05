annonse

Tyrkias nei til svensk og finsk medlemskap i Nato har skapt problemer internt forsvarsalliansen. Her i Norge lanserer MDG en mulig løsning; å kaste Tyrkia ut av Nato.

– Vi må se på hvilke land det er hensiktsmessig å ha med i en forsvarsallianse som skal styre etter en forpliktelse om å fremme rettsstaten og ytringsfriheten. Tyrkia oppfyller ikke disse kriteriene. Dette er et land som stadig beveger seg i en mer autoritært retning. Når Tyrkia går i retning av å bli et fullblods diktatur, bør Nato diskutere Tyrkias fremtidige medlemskap, sier MDGs utenrikspolitiske talsperson, Carl Johansen, til Nettavisen.

Det tyrkiske regimet krever at Sverige utleverer et 30-talls personer til Tyrkia, som angivelig er tilknyttet den kurdiske gruppen PKK og Gülen-bevegelsen. Flere av disse personene er svenske statsborgere.

MDGs Carl Johansen mener imidlertid at det finnes en mulighet til å i stedet ekskludere Tyrkia fra forsvarsalliansen.

– Hvis man ønsker å ha en prosess som innebærer ekskludering, så finnes det internasjonal rett som legger en presedens for det. Wien-konvensjonens traktatrett slår fast at et land kan ekskluderes fra en internasjonal organisasjon hvis landet bryter med vesentlige prinsipper i avtalen, sier Johansen.

Får støtte av professor

MDG får støtte fra professor Geir Ulfstein ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo.

– Det er riktig at Wien-konvensjonen har en sånn bestemmelse. Wien-konvensjonens traktatrett krever et vesentlig mislighold fra en stats side hvis det skal være grunnlag for å si opp en avtale. NATO-pakten bygger på at organisasjonen er et samarbeid mellom demokratiske land som støtter menneskerettighetene. Det er god grunn til å stille spørsmål om Tyrkia oppfyller disse betingelsene, sier Ulfstein til Nettavisen.

