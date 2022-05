annonse

annonse

Dagbladet avslørte at Næringsministerens bedrift har betalt klimaaktivistene i Extinction Rebellion (XR) 300.000 kroner.

– Næringsminister Jan Chr. Vestre (Ap) er en hyperaktiv politiker som er høyt og lavt, over hele landet, for å løse klimakrisen og samtidig fortelle oss hva vi skal satse på i nye næringer, skriver Trygve Hegnar i Finansavisen.

– Vestre har svarene, enten vi snakker om vindkraft, hydrogen eller batterier.

annonse

Les også: Extinction Rebellion ble sponset av næringsministerens familieselskap



Hegnar vedgår at vestre avsluttet utbetalingene da han gikk inn i regjeringen. Nå har Vestre sagt følgene: «Jeg er også brennende opptatt av klimasaken, men å lamme landets nasjonalforsamling er absolutt ikke en riktig måte å gå frem på».

– Litt av poenget er at XR ikke en stor aktør med sivil ulydighet som henvender seg til et stort publikum fordi samfunnet ikke lytter, eller de ikke slipper til. Det er en liten røverbande som vil krige for å få oppmerksomhet. Og det fikk de. Mer enn nok, skriver han, og fortsetter:

annonse

– Dette burde møbelfabrikant Jan Chr. Vestre forstått før han ble statsråd. I Norge får vi til endringer uten å storme Stortinget.

Les også: Mener regjeringen sløser bort Oljefondet i «klimaspekulasjon» (+)

Vestre er «plutselig» oppmerksom på at aktivistene truer demokratiutøvelse, samt liv og helse, ifølge Hegnar. Han mener at spektakulære aksjoner for å vekke folk i klimasaken neppe er nødvendige.

– Denne gangen var det litt hyling og lim, og noe vi lett kunne overhørt, men det blir nesten spektakulært når landets næringsminister inntil nylig finansierte driften for skrikhalsene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474