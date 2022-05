annonse

Kreml vurderer en ny offensiv mot Kyiv, ifølge den uavhengige nettavisa Meduza.

Kilder nære Kreml og den russiske regjeringen sier at lederskapet i Putins parti Forent Russland har blitt sikre på at en fullskala seier i Ukraina er mulig innen året er omme, skriver The Guardian , som omtaler saken.

– Vi kommer til å slite dem ut til slutt. Hele greia vil sannsynligvis være over innen høsten, sier en kilde til Meduza. Det russiske lederskapet har både en minsteterskel og en øvre terskel for å erklære at «spesialoperasjonen» i Ukraina er vellykket, sier kildene til det russiske nettstedet.

– Før eller senere vil Europa gå lei av å hjelpe til. Dette er både penger og våpenproduksjon som de trenger selv. Når vi går mot høsten vil de bli nødt til å forhandlinger om gass og olje før det blir kaldt, sier en kilde til nettstedet, ifølge NTB. – Vesten har erklært krig mot oss, mot hele den russiske verden

