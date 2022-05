annonse

Casper Ruud har virkelig fått slite i tredje runde av Roland-Garros lørdag. Lorenzo Sonego knuste Ruud i tredje sett, leder 2-1 og er et sett unna seieren.

Det åpnet godt for Ruud, som vant forholdsvis enkelt i det første settet. Nordmannen brøt til 4-2 og etter å ha servet inn 5-2, sørget et nytt brudd for 6-2 i første sett.

Andre sett åpnet også jevnt, men denne gangen var det Sonego som skulle bryte først. Italieneren gikk opp til 4-3-ledelse og hadde serven på stillingen 5-4, men Ruud slo tilbake og reddet tie break.

Tiebreaket åpnet jevnt, men da Ruud ga fra seg poeng to server på rad fikk Sonego settball. Italieneren lot seg ikke be to ganger og utlignet til 1-1 i sett.

I det tredje settet var det klasseforskjell. Ruud fikk riktignok en breakball i det første gamet, men Sonego holdt hodet kaldt og tok ledelsen i settet. Deretter vant italieneren fem strake sett, før Ruud endelig vant et game igjen. Det ble bare pynt på resultatet i tredje sett, som Sonego vant 6-1.

Italieneren, som er rangert som nummer 35 i verden, er dermed veldig nær en overraskende seier over Ruud. Nordmannen har enda ikke klart å ta seg til fjerde runde i turneringen.

