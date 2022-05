annonse

Oslo tingrett har gitt den avsatte ambassadøren Olav Myklebust fullt medhold i konflikten om sikkerhetsklarering med staten.

Tilbakekallelsen medførte at han måtte fratre som Norges ambassadør i Polen og måtte reise tilbake til Norge hvor han måtte jobbe i Utenriksdepartementet under tilsyn.

Tingretten har redusert Myklebusts erstatningskrav fra over 4 millioner kroner til litt over 1 million kroner, men dommerfullmektig Trond Buberg understreker at dette ikke har betydning for konklusjonen om at den tidligere ambassadøren har vunnet saken, skriver NTB.

Ambassadøren får også dekket sakskostnadene sine i forbindelse med saken.

Fikk godkjenning

Myklebust ble fratatt all sikkerhetsklarering etter at Sivil klareringsmyndighet (SKM) hadde gjennomført en vurdering av at han i 2017 hadde fått en kjæreste fra Thailand og begynt å bygge feriehus i landet. Myklebust hadde to ganger tidligere informert om, og fått fortsatt klarering, av to ekspedisjonssjefer i UD.

Etter at SKM ble opprettet i 2018, og hadde vurdert saken, mistet Myklebust all klarering og ble også ilagt tre års karantene før han kunne søke en ny. Etter dette saksøkte han staten ved Justis- og beredskapsdepartementet.

– Myklebust måtte som følge av den ugyldige avgjørelsen gå av som Norges ambassadør til Polen i mai 2020, og dermed drøye to år før planlagt avgang i august 2022. Dette har gjort at han er blitt påført et økonomisk tap som har en faktisk og rettslig årsakssammenheng med den ugyldige avgjørelsen, står det i dommen.

Flere andre diplomater har også mistet sikkerhetsklareringene i liknende tilfeller og har også bestemt seg for å gå rettens vei.

