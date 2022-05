annonse

Lørdag formiddag blir jeg gjort oppmerksom på at den kristne avisen Dagen har fanget opp en utmelding fra PDK som er annonsert på Facebook. Ut over dagen presenterer avisen saken med tre forskjellige overskrifter: «Lossius-Skeie mener partiet både har feil navn og leder. Nå er hun igjen uavhengig.», «Trekker seg fra Partiet De Kristne: Vi har feil leder.», «Melder seg ut av Partiet De Kristne og tar et oppgjør med ledelsen.». Det var åpenbart at avisen så behov for å spisse sine nyheter i mer konfliktrelatert retning.

Det første innlegget fra Dagen var en pussig affære, men i grunnen noe klargjørende. Bildet som fulgte med var et bilde av Lossius-Skeie fra sin tid i Frp men tekst om utmelding av PDK. Lossius-Skeie ble som kjent suspendert fra Frp. Også den gang brukte Lossius-Skeie mediene for å annonsere sin avgang. Vi kan lese i Nettavisen 31.03.2019 følgende overskrift: «Suspendert Frp-politiker melder seg ut av partiet.».

Det tragiske er at avisen Dagen skriver ingenting om politikken til PDK, eller den fantastiske innsatsen våre folkevalgte og tillitsvalgte gjør gjennom hele året, men gir enkelte gjerne store overskrifter når de melder seg ut.

Dagens omtale plukkes opp i Resett, hvor teksten har blitt til at partilederen «setter inn kompisene sine i posisjoner i partiet». Videre at partilederen skal «ha presset henne til å trekke seg». Så vidt jeg har forstått er «kompiseriet» rettet mot organiseringen av valgkampen, hvor vi hadde noen frivillige med høy kompetanse som stilte sin tid og kunnskap til disposisjon for partiet i valgkampen, langt ut over det man kan forvente selv i et parti som drives på frivillighet og dugnad.

Begge personene hun angivelig sikter til har selv tillitsverv i partiet, og en av dem var tilfeldigvis valgkomiteens innstilling til førstekandidat på stortingslisten i Vest-Agder hvor Lossius-Skeie vant førsteplassen på benkeforslag i en kampvotering. Demokratiet råder i Partiet De Kristne. Ingen av disse «kompisene» kjente jeg før de kom inn i Partiet De Kristne, og det er gjennom tillit i partiet, personlig kompetanse og dugnad vi har klart å skape en arbeidsfunksjon hele partiorganisasjonen har kritisk behov for.

Lossius-Skeie kunne med fordel selv vært en del av et godt team. Men hennes oppførsel førte til suspensjon fra Agder fylkesstyre etter at hun ble gitt tillit som styremedlem. Man må nesten være en lagspiller selv, om man skal være en del av et godt team over tid. Det er ikke korrekt at jeg «presset henne til å trekke seg», men det er korrekt at jeg foreslo for henne at hvis hun var misfornøyd med alt og alle, så kunne det være en god idé for henne å trekke seg. Som sagt, partipolitikk er lagspill. Selv stod jeg på førsteplass i Aust-Agder, men brukte også tid i Vest-Agder for å støtte Lossius-Skeie og partiet der i valgkampen.

Slik er det i partipolitikken, man kan være uenig om saker og kandidater, men når partiet har fattet en beslutning står vi sammen. Lossius-Skeies utgang fra både Frp og PDK viser at hun kanskje bør gjøre noen egenrefleksjoner før kritikk rettes i andre retninger.

Det er merkelig hvordan Dagen har gått fra å være en god konservativ avis til et kristen-Norges Se og Hør. Hverken Lossius-Skeie eller Lill May Vestly fikk noe særlig spalteplass mens de var politikere for PDK i sin daglige kamp for partiets fantastiske gode program. Når de melder seg ut derimot, er det viktig for redaktør Vebjørn Selbekk å gi dem spalteplass. Det burde ringe en bjelle for Dagen når man melder seg ut av partiet fordi, man ikke liker navnet på det partiet man meldte seg inn i for to år siden med det samme navnet.

Kanskje det er en idé for Dagen å begynne med journalistikk istedenfor politisk clickbait aktivisme? Det er en kjent sak at redaktøren ønsker Partiet De Kristne ut av norsk politikk.

