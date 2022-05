annonse

annonse

En britisk kvinne leste på sosiale medier om en strandet sau. Hun ville bli den store helten og redde dyret. Det gikk ikke helt som planlagt.

Hendelsen skjedde nær Swansea i Wales da en kvinne og hennes mann skulle redde en sau som hadde forvillet seg på et berg.

The Mirror skriver at kvinnen bestemte seg for å ta saken i egne hender og bli sauens reddende engel.

annonse

Men da kvinnen begynte å klatre og nådde rundt tre meter over bakken ble hun livredd for høyden. Hun var stiv av skrekk og ønsket ikke klatre ned igjen.

Advarer

Et medlem av dyrevernbeskyttelsen var uansett på vei for å sjekke sauen som var strandet. Han fant den livredde kvinnen på fjellhyllen.

annonse

Sammen med partneren hennes klarte han til slutt å lokke kvinnen ned, før han ringte brann- og redningstjenesten for å få hjelp med den strandede sauen.

Mannen fra dyrevernbeskyttelsen, som hjalp kvinnen ned i sikkerhet, advarte publikum om aldri å prøve å redde et dyr selv – uansett hvor fristende det måtte være å prøve å hjelpe.

– Tilsynelatende hadde kvinnen lest om sauen på sosiale medier og hadde gått for å se hva hun kunne gjøre, uttalte han til The Mirror.

Også sauen ble reddet til slutt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474