Byrådet i Oslo får kritikk for en dobling av elbilavgiftene ved kommunale ladestasjoner. Men MDG forsvarer likevel dyrere lading og parkering.

– Byrådets politikk er at det alltid skal lønne seg å velge elbil fremfor fossilbil. Og det gjør det fortsatt, så absolutt, mener miljøbyråd Sirin Stav fra MDG.

VårtOslo skriver at i september øker bomtakstene for elbil utenom rushtid til 14 kroner per passering, mens prisen i rushtid blir 17 kroner. Stav forsvarer økningen med at elbilister må også være med å betale for dyrere strøm.

– Det er fortsatt slik at det er 50 prosent lavere bomtakst for elbil i forhold til fossibil, altså i de nye takstene som er forhandlet frem, sier hun.

I byrådets forslag til revidert budsjett foreslås det å øke prisen for å lade på kommunale p-plasser. Enkelte steder vil prisen dobles for å lade.

– Når det gjelder elbillading og betaling for det, så mener jeg at når strømprisene øker såpass mye som de gjør, og de reelle utgiftene kommunen har til lading er økt betydelig, så er elbilistene også med på å betale for den strømmen, sier miljøbyråden.

– Dette er rent lureri for folk

– Stortinget vurderer å fjerne 50 prosent regel, og jeg tror de vil komme dit. Dette er rent lureri for folk. Investere i en bil er mye for mange og man kan ikke bytte bil hvert tredje år, sier Cecilie Lyngby til Resett.

Lyngby sitter i Oslo bystyre for Folkets parti FNB, og sier at hun selv har vært flink pike i årevis og byttet fra bensin til diesel da det var mest miljøvennlig, så til el-bil og nå har hun hybrid.

– Kostet meg mye penger som kunne gått til bompengene hadde jeg visst det ble slik. Mest miljøvennlig hadde det vært om jeg beholdt min bensinbil i 10-15 år, sier hun.

