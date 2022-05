annonse

Kritikken kommer fra flere hold mot FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet etter hennes besøk i Xinjiang-provinsen i Kina.

USAs utenriksminister Antony Blinken frykter at Bachelet ble ført bak lyset under besøket, og at kinesiske myndigheter sørget for at hun ikke fikk se hvilke forhold den muslimske minoriteten i Xinjiang lever under.

Det hevdes at rundt en million mennesker fra den muslimske folkegruppen uigurer sitter i omskoleringsleire, av noe omtalt som rene konsentrasjonsleire hvor det pågår tortur. Barn blir separeret fra sine foreldre.

«USA er fortsatt bekymret for FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet og hennes teams besøk til Folkerepublikken Kina (PRC) og Kinas innsats for å begrense og manipulere hennes besøk,» sa Blinken i en uttalelse lørdag.

«Vi er bekymret for betingelsene som myndighetene i Beijing påla besøket, ikke muliggjorde en fullstendig og uavhengig vurdering av menneskerettighetsmiljøet i Kina, inkludert i Xinjiang, der folkemord og forbrytelser mot menneskeheten pågår,» fortsatte han.

Lederen i Human Rights Watch, Kenneth Roth, mener også at Bachelet ble offer for manipulasjon fra kinesiske myndigheter.

– FNs menneskerettssjef synes å tro at hun er så overbevisende at hennes stille samtale på bakrommet vil få Beijing til å lette på undertrykkelsen, tvitrer han.

Hvitvasker

– Beijing vil mer enn gjerne ha slike private samtaler med henne helt til hun blir blå i ansiktet, men de vil bare gjøre noe som følge av offentlig press, skriver Roth.

The UN rights chief defends her visit saying she was able to speak "with candor" to Chinese officials. But such quiet backroom conversation is just what Beijing wants — no public reporting, no pressure to end its intense repression of Uyghurs and others. https://t.co/vsbVZ2ZRzX pic.twitter.com/Hc6Ncuq4dD — Kenneth Roth (@KenRoth) May 28, 2022

Eksilorganisasjonen World Uyghur Congress misliker også Bachelets Kina-besøk.

– Besøket var en propagandamulighet for Kina som kunne hvitvaske sine forbrytelser mot menneskeheten og folkemordet mot uigurene, heter det i en uttalelse fra dem.

Pliktforsømmelse

– En katastrofal pliktforsømmelse, skriver Luke de Pulford i organisasjonen Arise, som kjemper mot slaveri verden over.

Bachelet avviser kritikken og viser til at det er viktig å ha dialog med kinesiske myndigheter, skriver NTB.

FNs menneskerettssjef sa gså at kinesiske myndigheter forsikret henne om at sentrene for såkalt omskolering av den muslimske minoriteten i Xinjiang-provinsen, som av menneskerettsorganisasjoner karakteriseres som arbeidsleirer, nå «er avviklet».

