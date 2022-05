annonse

Corona-pandemien er stort sett omme.

Etter to lange år, hvor vi har feriert i vakre, men småkjølige Norge, står nordmenn nå i kø for å reise utenlands – fortrinnsvis til sol, varme og strender.

Flere sparte dessuten mye penger da restauranter, butikker og konserter var nedstengt, og har derfor ekstra stort budsjett å rutte med i år.

Hva passer da bedre enn Palm Beach i Florida, med en snitt-temperatur på 32 grader om sommeren?

Stedet er ikke bare kjent for sine herskapshus i spansk kolonialstil, men også velstående innbyggere, herunder dollar-milliardærer.

Nå leier USAs tidligere president Donald Trump ut sin villa i Palm Beach.

Den overdådige kåken på 750 kvadratmeter kan skilte med åtte soverom og elleve bad, foruten svømmebasseng, palmetrær og seksti meter strandlinje.

Men eiendomsmagnaten fra New York City gir som kjent ikke til kreti og pleti. Husleien er hele to millioner kroner – per måned.

Vel å merke er medlemskap i Trumps Mar-a-Lago Club, som ligger samme nabolag, inkludert i prisen, skriver NY Post.

Hvis prisen er større enn lommeboka, finnes det heldigvis rimeligere alternativer i eksklusive Balm Beach.

For så lite som 150.000 kroner per måned får du en condo med to soverom og to bad, eventuelt en villa med bare fem soverom og ni bad for 350.000 kroner.

Til nød finnes det et trestjerners krypinn på 80 kvadrat, med aircondition og hekk-utsikt inkludert i prisen. Den koster mer overkommelige 40.000 kroner.

