I Rødt kreves det at partiets stortingskandidater skriver under på en erklæring om at de skal følge partipolitikken.

– Vi har ikke sett noe behov for å stadfeste lojaliteten gjennom en skriftlig erklæring, sier leder Linda Forsvik i Rødt Nordland til NRK.

Rødt Norland har latt det være opp til den enkelte om de ønsker å signere eller ikke.

– Vi har også anbefalt å ikke signere, sier hun til statskanalen.

Forsvik mener det må tas høyde for at det kan dukke opp politiske spørsmål som kanskje ikke er grundig nok gjennomarbeidet.

Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen er også kritisk til kravet fra partiapparatet. Han sier til Klassekampen at fylkeslaget har orientert partiledelsen om sitt syn.

Valgforsker Johannes Bergh i Institutt for samfunnsforskning anser at praksisen i Rødt er i nærheten av å være et demokratisk problem.

– De fleste stortingsrepresentanter er lojale til partiets program. Det kan komme saker hvor man må følge egen samvittighet eller andre interesser. Å på forhånd skulle signere en slik «kontrakt» virker litt rart for meg, sier han.

Silje J. Kjosbakken, som er andre nestleder i Rødt, forklarer at formålet med erklæringen er å klargjøre interne kjøreregler.

– Vårt utgangspunkt er at vi har takhøyde for ulike syn og diskusjoner, med mål om å finne enighet i ulike spørsmål.

