En ukrainsk tilbaketrekking vil gjøre at Russland kommer nærmere målet om å kapre hele Donbas-regionen.

Ukraina kan bli nødt til å trekke styrker ut av flere områder øst i landet i takt med at russerne gjør framskritt, skriver Reuters.

Frykten er at ukrainske styrker skal bli omringet i begge fylkene Luhansk og Donetsk som utgjør regionen Donbas, skriver NRK.

I verste fall kan de siste soldatene som holder stand i Luhansk ende opp som dem som ble igjen i den beleirede byen Mariupol i ukevis før de til slutt overga seg, skriver AP.

– De russiske styrkene har sakte, men sikkert gjort betydelige framskritt under de harde kampene i det østlige Ukraina de siste dagene, skriver Institute for the Study of War i USA.

«ubeskrivelig vanskelige»

Ukraina holder stand mot tunge russiske angrep mot byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk i Luhansk, men styrkene står overfor «ubeskrivelig vanskelige» forhold.

Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale lørdag, skriver New York Times.

Siden Russland ga opp offensiven mot Ukrainas hovedstad Kyiv i starten av krigen, har russerne rettet fokuset mot å ta over Donbas, ifølge NTB.

Volodymyr Zelenskyj, skriver på Instagram:

– Vi jobber hver dag for å styrke vårt forsvar. Dette er først og fremst forsyninger av våpen. Hver dag bringer vi nærmere tiden da vår hær vil overgå okkupantene teknologi og ildkraft.

– Selvfølgelig avhenger mye av partnerne. På deres beredskap til å gi Ukraina alt som er nødvendig for å forsvare friheten. Og jeg forventer gode nyheter om dette allerede neste uke.

