«Jeg synes det er svært ubehagelig og det gjør med utrygg å skulle bli undervist av han», skrev en student i et leserinnlegg om Kristian Gundersen.

Gundersen professor i biologi ved Universitetet i Oslo, synden er at han har uttrykt delvis støtte til psykolog Jordan B. Peterson, kjent for sine såkalte selvhjelpsbøker for gutter og menn.

– Det er mye rart med ham, men han har truffet en nerve som handler om å ikke være politisk korrekt og tale gutters sak. Det tror jeg vi trenger mer av, har Gundersen sagt.

Nå får professoren det glatte lag fra en masterstudent i biologi. I et leserinnlegg hos Khrono tar hun til orde for at Gundersen i ytterste fall burde miste jobben.

Flink til å formidle og uredd

Gundersen var en av de som reagerte på prosessen mot Eikrem ved NTNU. Han mente at det skal være takhøyde for akademisk frihet.

– Professor Kristian Gundersen er flink til å formidle og uredd, sier psykolog Øyvind Eikrem til Resett.

Eikrem sier at Gundersen tar opp mange aktuelle spørsmål i ulike fora, og burde selvsagt få ros for det. Men hele premisset til Embla Imsets innlegg er uholdbart: Hun forstår ikke engang hva Gundersen har sagt, men bare fantaserer frem «meninger» hos sin motpart kombinert med moralposering.

– En blir ikke et «råttent eple» av den grunn.

Enkelt fortalt er Jordan Peterson en canadisk psykolog som også er en debatterende intellektuell, mener Eikrem.

–Hans forelesninger ble meget populære, og Peterson presenterte en rekke faglig begrunnede synspunkter som brøt med den politiske korrekthet. Dermed ble Peterson et hat-objekt for den radikale venstresiden.

Peterson har skrevet to internasjonale bestselgere («12 regler for livet» og «Mer enn bare orden») som også er oversatte til norsk. Det er få akademikere som har evnet å nå ut til et så bredt publikum som Jordan Peterson.

– Det er bare tøv at Jordan Peterson skulle være en farlig eller useriøs person. Det finnes det ikke saklige holdepunkter for. At Peterson er et irritasjonsmoment for den radikale venstresiden her til lands, som er vante til å ha komplett meningsmonopol, er noe ganske annet, sier han.

