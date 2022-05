annonse

Sverigedemokraternas leder er ikke fornøyd med det som skjer med det den svenske politiskolen.

Jimmie Åkesson skriver sammen med Katja Nyberg i Expressen, at rekrutteringsprosessen i det svenske politiet ikke lenger har kompetanse og kunnskap som de viktigste faktorene, men etnisitet og bakgrunn som sentrale kriterier for opptak.

Det at minimumskravene har blitt senket og språktesten fjernet, er ifølge de to med på å demontere det svenske politiet.

Blant annet har et høyskolekrav som omfattet en svensk del blitt strøket fra opptakskravene.

– Denne gradvise nedskaleringen av krav risikerer at det svenske politiet i fremtiden vil bestå av personer som er alt annet enn egnet til politiyrket, skriver Åkesson på sin Facebook side.

Åkesson og Nyberg mener at prinsippet om å få frem de beste politifolkene er satt til side for at politiet heller skal avspeile sammensetningen i befolkningen.

De synes lite om at det svenske politiet skal være et «eksperiment for venstresidens egne ideologiske preferanser».

– Det svenske politiet trenger ikke mer påvirkning fra sosialistenes side, men en offensivt posisjonert ledelse som vil fokusere på et tydelig mål om høyere kvalitet og kompetanse.

– Med Sverigedemokraternas løsning vil det nåværende politiet få høyere lønn og bedre arbeidsvilkår, samt være trygge på at fremtidige kollegaer vil holde et høyt nivå, avslutter de to.

