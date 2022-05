annonse

Resett ved undertegnede reiste nylig til Israel for å diskutere global politikk og internasjonale relasjoner med flere prominente israelske eksperter.

Under oppholdet i «det hellige landet» som strakk seg over åtte dager – fra 4. til 11. mai – snakket Resett med flere israelske eksperter knyttet til tenketanker, akademia, media, regjeringsapparatet og politiske interesseorganisasjoner. I tilsammen åtte dybdeintervjuer, diskuterte vi spørsmål og utfordringer knyttet til en rekke aktuelle temaer innen sikkerhetspolitikk og geopolitikk sett fra et israelsk perspektiv.

Et mylder av emner ble berørt, inkludert: Krigen i Ukraina; Abraham-avtalene; utviklingen i Midtøsten; Iran; Det muslimske brorskapet; Afghanistan; global jihad; islam i Europa; Israel-Palestina-konflikten; fremveksten av Kina; samt mer filosofiske spørsmål knyttet identitet, borgerrettigheter og demokrati.

Meget forskjellige bakgrunner og spesialiseringer

Individene som ble intervjuet har derfor naturligvis meget forskjellige bakgrunner og spesialiseringer, men alle samtalene var svært interessante og lærerike. En grundigere introduksjon av intervjuobjektene vil komme etterhvert som intervjuene blir publisert, men her kommer en kort oversikt over personene med deres ekspertiseområde, samt institusjonene eller organisasjonene som de er affiliert med:

Sophie Kobzantsev er Russland-spesialist og forsker ved den prestisjefulle israelske tenketanken Institute for National Security Studies.

Natan Sharansky er en menneskerettighetsforkjemper og levende legende i Israel, samt lederen for tenketanken The Institute for the Study of Global Antisemtism and Policy.

Uzi Dayan er sikkerhetsekspert med militær bakgrunn og tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver under to israelske statsministre: Ariel Sharon og Ehud Barak.

Dr. Morderchai Kedar er professor på Bar-Ilan University og en av Israels fremste eksperter på Islam og arabiske verdenen, samt visepresident for nyhetssiden Newsrael.

Tuvia Gering er spesialist på på kinesisk politikk og utenrikspolitikk, og beredskaps- og katastrofehåndtering ved tenketanken The Jerusalem Institute for Strategy and Security.

Yoseph Haddad er en kristen israelsk araber som leder NGO-en Vouch For Each Other, som har som mål å øke forståelsen og minke konfliktsnivået mellom jøder og arabere i Israel.

Dr. Martin Sherman er Midtøsten-spesielt og jobber spesielt med konflikten mellom Israel og Palestina. Han er lederen for tenketanken Israel Center for Strategic Studies.

Dr. Dina Lysniansky er ekspert på islam i Europa, radikalisme og ekstremisme, terrorisme og nasjonal sikkerhet; samt professor på Tel Aviv University og Hebrew University i Jerusalem, og gjesteprofessor på Oxford University.

Fritid og turisme

Ved siden av rene jobbrelaterte oppgaver og svært seriøse samtaler, ble det også mulighet til å utforske Israel. Ved siden av å delta på feiringen av landets frigjøringsdag 4. mai som eneste utlending, ble jeg også invitert til å gå på tur i skogen, besøke en vingård, samt å dra på grillfester og andre private fester. Under disse sammenkomstene, manglet det ikke på folk som ville lære meg om Israels og jødenes historie og kultur, som jeg tok imot med stor interesse.

Under oppholdet fikk undertegnede også muligheten til å besøke Israels viktigste turistmål i Jerusalem på egenhånd. Der ble det tid til å utforske og suge opp inntrykk i den myteomspunne og evige byen, hvor noen av de aller mest hellige stedene til verdens tre abrahamittiske religioner befinner seg.

Under besøket så jeg Den hellige kors kirke, hvor Jesus ble korsfestet 3. april i 33. Kirken ansees av de fleste som kristendommens helligste sted, foran Fødselskirken som ligger i Betlehem i de palestinske områdene.

Turen gikk også til Klagemuren, som utvilsomt er jødedommens mest hellige sted. Også kjent som Vestmuren, er konstruksjonen en del av den gamle støttemuren rundt Tempelhøyden i Jerusalem, der både det første og det andre jødiske tempelet stod.

Det var også mulig å se al-Aksa-moskéen og Klippedomen (på Tempelhøyden), som ble bygget ca. 638 e.Kr., da muslimene erobret Jerusalem. Muslimer tror at profeten Muhammed ble ført fra den hellige moské i Mekka til der al-Aqsa nå ligger under «den nattlige ferd», så området ansees som islams tredje helligste sted.

Sist, men ikke minst, ble det heldigvis tid til å nyte livet med litt fest og moro. Med en gammel venn og lokal Tel Aviv-innbygger som guide, fikk jeg sjekket ut restaurant-, natte- og festlivet i Tel Aviv fra en lokalkjents perspektiv. Med behagelig strandliv, gode restauranter, kule barer og stappfulle nattklubber, ble fridagene under oppholdet veldig innholdsrike. Enestående mat og et levende uteliv – med masse hyggelige og sympatiske folk å snakke med – ga definitivt mersmak.

Artikkelserie

Men hovedgrunnen til oppholdet var definitivt ikke å leve det gode liv, men å få et dypdykk ned i internasjonale relasjoner og geopolitikk sett fra et israelsk perspektiv. I en artikkelserie som strekker seg over flere deler, vil Resett ufiltrert legge frem synet til israelske eksperter innen en rekke globale spørsmål og utfordringer. Grunnet lengden på intervjuene som ble holdt, kommer samtlige til å bli delt opp i flere deler etter temaer, og bli publisert gradvis over de neste ukene.

Men først, som en introduksjon til det moderne Israel, vil vi publisere en gjestekommentar om zionismens og Israels historie av den israelske politiske kommentatoren Ariel Bulshtein, som har en fast spalte i Israels største avis – Israel Hayom (Israel i dag).

Følg med!

