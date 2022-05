Von der Leyen: – Lave forventninger

Nesten én måned er gått siden EU-kommisjonen la frem sitt forslag til en sjette sanksjonspakke mot Russland, som blant annet omfatter et forbud mot import av russisk olje.

EU-landet Ungarn har konsekvent motsatt seg en slik oljeembargo, og den sjette sanksjonspakken har dermed latt vente på seg.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tror ikke det vil komme en enighet nå heller.

– Jeg har lave forventninger til at dette vil bli løst i løpet av de neste 48 timene, men jeg er sikker på at det vil finnes en mulighet senere, sa von der Leyen da hun ankom toppmøtet mandag ettermiddag.

Vanner ut oljeforslag

EU-landenes ambassadører har brukt de siste dagene og timene før toppmøtet på å forsøke å meisle ut detaljene i et oljekompromiss som alle kan godta.

Et alternativ er at det blir gjort et midlertidig unntak for olje fraktet via rørledninger, viser konklusjonene i et møteutkast gjengitt av flere medier.

To tredjedeler av den russiske oljen fraktes til havs. Altså vil en tredel av oljen fra Russland fortsatt være unntatt fra sanksjoner dersom kompromissforslaget blir vedtatt.

Von der Leyen sa i ettermiddag at det fortsatt pågår diskusjoner om olje fraktet via rørledninger.

– Vi er ikke helt i mål enda, men prosessen har modnet, sa hun.

Borrell tror på enighet

EUs utenrikssjef Josep Borrell er langt mer optimistisk på EU-landenes vegne.

– Jeg er helt trygg på at vi kommer til enighet, sa Borrell da han ankom møtet.

EU-parlamentets president Roberta Metsola advarte på sin side mot å være for sjenerøs med oljeunntakene.

– Jeg forstår utfordringene for enkelte medlemsland, men det er grenser for hvor fleksible vi kan være uten å miste kredibilitet, sa Metsola på en pressekonferanse i kveld.

– Vårt mål er uavhengighet fra Russland, sa hun.

Ungarn har fremsatt en rekke krav for at landet skal kunne godta en oljeembargo mot Russland, blant annet milliardstøtte til oppgradering av et raffineri og en rørledning til Kroatia. Ungarerne vil dessuten ha unntak for importforbudet i minst fire år.

Også land som Tsjekkia, Slovakia, Bulgaria og Kroatia har motsatt seg embargoen.

Ungarn: – Ikke bra

Ungarns statsminister Viktor Orban benyttet anledningen til å gjenta sine krav da han ankom toppmøtet i dag. Han var tydelig på at det ikke er noen enighet ennå.

– Forslaget vi har fått, er ikke bra. Vi er klare for å støtte pakke seks dersom vi får en løsning på energisikkerheten for leveranser til Ungarn, sa Orban.

Han kalte forslaget om å unnta olje fraktet via rørledninger for en «god tilnærming», men understreket at Ungarn må få garantier om russisk olje fra andre kilder i tilfelle det blir stans i leveransene.

I mellomtiden presser Ukraina på for at EU skal skjerpe sanksjonene mot Russland. President Volodymyr Zelenskyj ba om flere sanksjoner mot Russland i en videotale til toppmøtet i kveld.

– Alle krangler i Europa må ta slutt – interne uenigheter som bare oppmuntrer Russland til å legge større press på dere, sa presidenten.

Lover å være tøffe

Både Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Sveriges statsminister Magdalena Andersson lovet å presse på for å få gjennom den sjette sanksjonspakken.

Oljeembargoen er den viktigste saken EU-lederne må ta stilling til på toppmøtet, mener Frederiksen.

– Det er uhyre viktig. Vi skal legge et så stort press på Russland som mulig for å få stanset krigen i Ukraina. Derfor er det viktig å få en sjette sanksjonspakke på plass, som også inneholder et oljeforbud og derfor vil være et effektivt våpen mot Russland, sa Frederiksen i ettermiddag.

– Fra svensk side kommer vi til å dytte på for enda en sanksjonspakke og vil gå så langt som bare mulig, sa Andersson til TT.

Ikke alle må med?

Estlands statsminister Kaja Kallas tror det er mulig å finne en utvei i oljekonflikten selv om ikke alle medlemsland er enige.

– Vi jobber med å få alle med, og forhåpentligvis lykkes vi med det.

– Men selv om noen trekker seg ut, er det bedre enn ingenting dersom 90 prosent av EU stiller seg bak en oljeembargo, sa Kallas på vei inn til møtet.

Latvias statsminister Kristjanis Karins advarer på sin side mot et for sterkt detaljfokus i diskusjonene om oljesanksjoner.

– Vi må minne oss selv på hvorfor vi har disse sanksjonene. Det er for å isolere Russlands økonomi og gjøre det vanskeligere for Russland å finansiere krigen i Ukraina, sa Karins, som understreket at han vil ønske et forbud mot russisk olje og gass velkommen.