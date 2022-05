annonse

Skriver han ironisk.

Innvandrersmitte tok myndighetene på sengen under pandemien. Rolness men kroppen til mange innvandrere er på Stovner eller i Sarpsborg, men hodene og hjertene er i Punjab eller på Afrikas horn.

– Vi kan lære av kriser, heter det. Vi kan blant annet lære at store befolkningsgrupper i Norge ikke aner hva myndighetene driver med, og ikke tenker at offentlig informasjon angår dem, skriver Kjetil Rolness i Aftenposten, og sier videre:

– Koronapandemien avdekket «lommer av utenforskap», der selv personer med lang botid i Norge i svært liten grad snakker norsk, forholder seg til norske medier og institusjoner, eller omgås folk med annen landbakgrunn.

Det er en NOU-rapport Rolness viser til i så måte.

Den viste at innvandrere hadde tre ganger så mange smittede og fire ganger så mange innlagte som øvrig befolkning. Personer født i Pakistan hadde åtte ganger så mange smittede og 20 ganger så mange innlagte. Deretter følger Somalia, Irak og Eritrea, skriver Rolness.

Blant dem over 60 år hadde afrikanere seks ganger så mange koronadødsfall, innvandrere fra Asia hadde angivelig tre 3,6 ganger så mange.

Rolness skriver at det er lærdommen å dra fra kapitlet «Innvandrere i Norge gjennom pandemien», i koronakommisjonens andre rapport, fremlagt for en måned siden.

– Men innholdet har knapt vært kommentert. Selv om kapitlet også avslører utstrakt ønsketenkning, faktavegring og stigmatiseringsfrykt på myndighetsnivå, sier han, og legger til:

– Stat og kommune ble grundig tatt på sengen da de skulle kommunisere med visse minoritetsmiljøer. Selv for erfarne ansatte i bydel Stovner ble pandemien en vekker: «Utenforskapet har fått mer rom, blitt mer sett. Det virker som en del ikke var så godt integrert likevel, da.»

Les også: Fordømmer begrepet «innvandrersmitte»: – Ikke nøytralt

For ikke å «eksponere sårbare grupper» for negativ oppmerksomhet, kviet kommunene seg for å sette inn tiltak for å øke testing, smittesporing og vaksinering i innvandrertette områder. Resultat: Sårbare grupper ble mer eksponert for viruset.

Kommisjonen slår fast at utsatte yrker, sosioøkonomiske forskjeller eller trangboddhet forklarer lite. Viktigere er omgang i storfamilier. Fest og samlinger. Klemme- og hilsekultur. Internasjonale reiser.

– Det handler altså mer om sosiale normer i visse miljøer, enn sosiale forhold, som var den ønskede forklaringen, sier Rolness og fortsetter:

– Hele veien fremstår smittetrykket som en ren funksjon av integreringsnivået. Som igjen avhenger av ressursene og tradisjonene som innvandrerne har med seg til Norge.

