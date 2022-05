annonse

– Det har vært noen propper i systemet som har gjort det fryktelig tregt.

Svein Kristiansen er en av de sentrale initiativtagerne til organisasjonen Med hjerte for Ukraina, som har sendt forsyninger til Ukraina, samt hentet hundrevis av flyktninger ut av det krigsherjede landet og tatt dem med til Norge.

Organisasjonen ble startet med basis i den internasjonale MC-klubben Disciples Motorcycle Ministries. Kristiansen beskriver klubben som «en MC-gjeng med med mange gamle gærninger som har blitt kristne».

– Vi har hatt en avdeling i Ukraina, der vi har jobbet opp mot mennesker. Vårt motto er «en utstrakt hånd til mennesker i nød», forteller Kristiansen til Resett.

Med hjerte for Ukraina har en egen Facebook-side.

Ble for farlig i Ukraina

Organisasjonen har sendt lastebiler med mat, klær og andre forsyninger til Ukraina, noe de begynte med ved krigens begynnelse. Men snart, bare noen dager etter at krigen brøt ut, oppdaget de at det ble for farlig å ha folk inne i det krigsherjede landet.

– Under et Zoom-møte måtte folk plutselig gå i bomberommet, der de var i Kyiv. Russerne traff da en boligblokk. Og det ble senere kjent at det ikke var det eneste stedet der russerne hadde truffet boligblokker. Det gikk vel en uke eller to før vi fant ut at de måtte komme seg ut, sier Kristiansen, som også hevder at de har sett tegn på at det kan ha vært brukt kjemiske våpen fra russernes side.

Da ordnet Kristiansens organisasjon med en innsamling for å få på plass en buss blant annet. Her henvendte man seg til flere kristne forsamlinger i Agder for å få bidrag, og det var særlig forsamlinger i Søgne som stilte opp. De fikk inn 200.000 kroner på fem dager.

Dermed kunne de som var tilknyttet organisasjonen som befant seg i Ukraina arrangere en reiserute, der man tok med seg flyktninger fra Kyiv og Dnipro til Romania, som så ble plasserte i flere lokaler, blant annet et hotell. Til Romania kom det også etter hvert nødhjelp fra frivillige i Norge.

Fikk problemer ved danskegrensen

Deretter ble flyktningene hentet i buss, og fraktet videre oppover i Europa, til Budapest, så til Dresden via Praha, og så videre til Kiel

– Så ble det problematisk å få med seg flyktningene gjennom Danmark, for danskene ville ikke slippe inn flyktninger som ikke ville søke asyl i Danmark. Også var det tvil om svenskene ville gjøre det samme. Da var Kiel-fergen eneste mulige reiserute igjen. Dette hadde blitt veldig dyrt, men vi fikk god kontakt med noen i Color Line, som sa at de ikke kunne gi oss reise gratis, men at vi kunne få halv pris, forteller Kristiansen.

Dermed reiste de ukrainske flyktningene fra Tyskland til Norge på Color Lines cruiseferger fra Kiel.

– Snakket med ordføreren i Kristiansand underveis om at de var i ferd med å sette opp mottak. Vi fikk beskjed på veien om at vi kunne innkvartere flyktningene privat, og så ville det gå to til fire uker så kunne de være ute i egen bolig, forteller Kristiansen.

– Smilene kom frem

Kristiansen forklarer at mange av flyktningene hadde det veldig tungt da de forlot Romania.

– Men det lysnet for dem underveis, da da så hvordan folk hjalp dem og brydde seg. Smilene kom skikkelig frem da de skulle med luksusferge til Oslo, sier han.

Da bussen ankom Norge, kjørte den videre til Kristiansand, etter å ha blitt mottatt av politiet. Så ble flyktningene omsider innkvartert hjemme hos frivillige.

Siden har den kristne organisasjonen hentet en buss til, med familie og venner av folk i den første bussen, samt en minibuss til. Nå har de endt opp med nærmere 140 stykker. Et titalls stykker befinner seg i Oslo-området, mens de fleste er på Sørlandet.

Propper i systemet

Kristiansen påpeker at det offentlige Norge har vær trege med å stille opp.

– Det har vært noen propper i systemet som har gjort det fryktelig tregt. Det blir jo også en ganske stor kostnad for de familiene som frivillig stiller opp og innkvarterer flyktninger, sier han.

Han peker også på at ukrainerne får en støtte til å dekke boligbehov av det offentlige. Når det kommer til de ukrainerne som er innkvartert hos frivillige, så er det mange frivillige som kvier seg for å be ukrainerne om å gi pengene til dem, selv om de har sørget for husly for dem.

– Det burde ha vært slik at de som privat innkvarterer flyktninger mottar denne støtten direkte, mener Kristiansen.

Refser Støre

Støres uttalelser om engasjementet fra kristne nettverk har Kristiansen ikke noe til overs for.

– Når Støre sier at han ikke har tillit til at vi kan håndtere dette i kristne samfunn, så vet han ikke hva han snakker om, slår han fast.

– Vi har fulgt dem over grenser, passet på den underveis, innkvartert dem hele veien opp med bygninger og senger og med nattevakt. Er det noen slom ikke vet hva han snakker om så må det være Støre. Han har nok ikke sjekket med organisasjonene, sier Kristiansen.

Statsminister Jonas Gahr Støre har vært skeptisk til at norske menigheter og organisasjoner henter flyktninger til Norge.

Ukrainerne som har fått hjelp av det kristne nettverket har vist stor takknemlighet for alt de har fått. En familie ble stående å gråte i Kiel, før de skulle med båten til Norge. De fortalte at de hadde bedt hele sitt liv om å få se havet en dag.

– Det var jo et veldig rørende øyeblikk. Her er man ikke bare med på å hjelp. Du oppfyller folks drømmer også, sier Kristiansen.

