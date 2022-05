annonse

Som første fornøyelsespark i Norge gir nå Tusenfryd folk en mulighet til å betale seg frem i køen.

Fornøyelsesparken har begynt å selge såkalte ekspresspass.

Betaler du 300 kroner i tillegg til inngangsbilletten, som koster rundt 500 kroner, så kan du gå forbi den ordinære køen og inn i en kortere kø.

Dette gjelder når du skal kjøre de åtte største attraksjonene i parken, skriver NRK.

Dette konseptet er helt vanlig i utlandet, men Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Omar Samy Gamal (SV), mener dette er med på å skape større forskjeller i det norske samfunnet.

– Det er sånne konsepter som gjør at man kjenner på forskjellene i samfunnet. Tusenfryd er et sted som er rettet mot barn. Vi bør gå i motsatt retning for å gi likere muligheter. Det er leit å se at de innfører noe slikt i Norge, sier kulturbyråden.

Erik Røhne Andersen, markedssjef i Tusenfryd, sier ekspresspass foreløpig er på testnivå.

– Vi har lyst til å teste ut dette, blant annet fordi gjester over lang tid har forespurt noe sånt. I starten er det et veldig begrenset antall ekspresspass som selges, sier han.

Halvor Mehlum, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, sier dette er noe som blir mer vanlig flere steder i samfunnet.

Han påpeker at det stadig dukker opp flere slike ordninger i samfunnet, som i reiselivet, annonsemarkedet og på et vis også i helsevesenet. Fordi folk er villig til å betale for det, forklarer Mehlum:

– På denne måten tjener Tusenfryd mer penger. Men utfordringen er at når noen får stå kortere i kø, så må andre stå lenger.

