Arbeiderpartiet og SV i Oslo skal i kveld bestemme om de vil fortsette byggingen av Fornebubanen – eller om de vil gi gigantprosjektet dødsstøtet.

– Det er en veldig viktig debatt. Fornebubanen har blitt mye dyrere. Samtidig ser det ut til at det blir færre reisende, i takt med at folk bruker mer hjemmekontor. Spørsmålet blir om dette er det riktige å bygge, og hva det betyr for helheten i klima- og kollektivsatsingen i Oslo, sier gruppeleder Andreas Halse i Oslo Ap til NTB.

Klokken 17.00 i dag møter han de andre bystyrerepresentantene fra Ap i Oslo til et ekstraordinært gruppemøte hvor de skal diskutere saken.

Det hører med til sjeldenhetene at byggeprosjekter stanses etter at byggingen er i gang. Men det er akkurat det som kan skje i Oslo. Flere steder i og rundt Oslo pågår byggingen av tunneler og graving av svære groper som skal huse den nye T-banen mellom Majorstuen og Fornebu.

SV: – Krevende sak

Store kostnadsoverskridelser har imidlertid gitt politikerne i Oslo kalde føtter. Høyre, Venstre, KrF og MDG i Oslo vil fortsatt bygge banen. Sp har gått inn for å skrote prosjektet, mens Ap og SV har sagt at de skal bestemme seg i dag. Mandag ble det også klart at Rødt sier nei til banen.

SVs bystyregruppe møtes klokka 20 for å behandle saken.

– Dette er en krevende sak. Fornebubanen har Oslo SV vært for, men nå har det blitt store overskridelser og en situasjon der dette ene prosjektet kan true gjennomføring av andre viktige løft for kollektivtransporten i Oslo. Derfor må vi diskutere grundig både Fornebubanen og helheten i Oslopakke 3, sier gruppeleder Ola Wolff Elvevold i Oslo SV til NTB.

Dersom enten SV eller Ap sier ja til fornebubanen, vil det være flertall i bystyret for å bygge den.

Stor kostnadssprekk

Planen var egentlig at det store T-baneprosjektet skulle koste 18 milliarder kroner, men nå ligger det an til å bli 4,5 milliarder kroner dyrere.

Kostnaden tas i et spleiselag mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune (hvor Fornebu ligger) og staten, men deler av pengene kommer til syvende og sist fra bilistene og bompengene de betaler.

Utsikter til enda høyere bompengepriser har vært med på å dempe entusiasmen for prosjektet. Gjennom den såkalte Oslopakke 3 har Oslo og Viken blitt enige om å øke bomtakstene noe, og i tillegg nedskalere Fornebubanen blant annet ved å ta nye Majorstuen stasjon ut av prosjektet.

Ifølge Avisa Oslo er det så langt brukt cirka 3 milliarder kroner på prosjektet. I tillegg er det avtalt kontrakter for ytterligere 1,4 milliarder kroner.

Om prosjektet stanses, vil det koste penger å rydde opp. Denne kostnaden er svært usikker, men den vil bli «betydelig», ifølge Fornebubanens direktør Irene Måsøval.

– Forhandlinger førte ikke frem

På Viken-siden er det fortsatt flertall for prosjektet.

Avisa Oslo skriver i dag at Oslo de siste ukene har forsøkt å få Viken til å ta en større del av regningen for banen, men at forhandlingene ikke har ført fram.

Oslo har også prøvd å få staten til å ta en større del av regningen, uten at dette skal ha ført til noen konkrete forpliktelser foreløpig, ifølge avisen.

Regjeringen har tidligere stått fast på at de ikke vil øke den statlige andelen fra 66 til 70 prosent, til tross for at dette er vedtatt i Hurdalsplattformen.

