annonse

annonse

Arbeiderpartiet og SV i Oslo vil ha mer statlig støtte for å bygge Fornebubanen. Men samferdselsministeren sier foreløpig nei.

– Det er brukt betydelige midler, både statlige og fylkeskommunale, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB dagen etter at Arbeiderpartiet i Oslo stilte seks krav for å fullføre Fornebubanen.

Byggingen av T-banen mellom Fornebu og Majorstuen er allerede påbegynt, men en kostnadssprekk på 4,5 milliarder kroner har fått flere politikere til å vurdere å skrote prosjektet.

annonse

Vil ha mer statsstøtte

I tillegg til de seks kravene til Viken fylkeskommune, ønsker SV og Ap mer statlig støtte enn dagens 66 prosent.

Begge partier viser til Hurdalsplattformen der regjeringen skriver at de vil «tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 70 prosent i prosjektene som i dag finansieres 66/34 av utbyggingskostnadene i store kollektivprosjekter i og rundt de store byene».

– Staten bør definitivt innfri den formuleringen de har i Hurdalsplattformen, og gi 70 prosent støtte, sa Aps gruppeleder Andreas Halse i Oslo bystyre til NTB tidligere i dag.

annonse

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, ønsker også at staten skal dekke de økte kostnadene og ikke bare andelen av det opprinnelige prisanslaget.

– Det er et stort kollektivprosjekt som Oslo og Viken umulig kan realisere alene. Det er også et statlig ansvar at vi får bygd ut kollektiv-infrastruktur som så mange mennesker skal bruke for at vi skal nå klimamålene, sier hun til NRK.

Men samferdselsministeren svarer at staten allerede bidrar «veldig tungt», og vil foreløpig ikke øke støtten.

– Det er noe regjeringen har som en del av sin ambisjon i løpet av regjeringsperioden, det er ikke noe vi kommer med nå, sier han, og påpeker at staten allerede har økt sitt bidrag fra 50 til 66 prosent.

Han mener Oslo og Viken må ta den endelige beslutningen.

– Det må jo veie tungt at de allerede har brukt betydelige midler på prosjektet, sier Nygård.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474