Atter må historien skrives om.

Vi lærte på skolen at vårt eldste parti er Venstre, og så fulgte Høire (ja, det ble stavet på den måten). Dette er feil. Vårt eldste partiet heter Sosialistisk Venstreparti og ble stiftet i 1975. De andre partiene har forandret seg mye, men ikke SV. Og det er nå engang den mentale alder som er viktigst. Jo, SV er eldst.

Jeg var til stede da de sentrale SVerne Finn Gustavsen og Berge Furre 1977 på et møte i Folkets hus brøt samtlige taushetsløfter om det amerikanske navigasjonssystemet Loran C. Det var i sannhet en fest. «Godtfolk! Politifolk!» åpnet Gustavsen med, denne retoriske slugger av en politiker. Salen var frelst fra første øyeblikk. Avsløringen av hvordan Norge var en del av USAs hemmelige lytte- og peilesystemer var nådeløs. Pax-boken om Loran C solgte riktig så bra. Vanlige bokhandlere torde ikke selge den, vi solgte den på SV-huset i Sarpsborg. Jo, det var en morsom tid. Men vi tok stort sett feil. Intet galt i det, i og for seg, mennesket er et vesen som gjør feil, og desto før det innser det, desto bedre. Men om ikke annet: SV utfordret og hadde en misjon, utgjorde en opposisjon. I dag møter de alle saker med «mer penger til…»

Jeg forlot SV for mange år siden, etter mange artige møter og seminarer med hyggelige mennesker. SVere var den gang litt mer glupe – syntes jeg i alle fall – enn høyrefolk. De tenkte primært på eget barskap og bil, og brukte ordet «konkurranseevne» i annenhver setning. Arbeiderpartifolk var ikke opptatt av ideologiske spørsmål og fremsto som kjedelige. Vi SVere derimot, hadde gjennomskuet det meste, og lanserte spenstige tanker som Rune Slagstads program om «Sosialisme på norsk;» et artig og håpløst forsøk på helnorsk sosialisme.

I dag: SV rører ikke kontroversielle forhold – islamisme, drapet på kvinner i ymse diktaturer, afrikanernes egne borgerkriger, opposisjonelle i Iran, intern palestinsk terror, kristenutryddelse i Midtøsten – lista er lang og SV ser den ikke. Partiets folk koser seg heller med indignasjon over at noen stipendiater i idéhistorie ikke får fast jobb på universitetet, særlig når det rammer kvinner med fire etternavn, altså deres egne.

I andre partier skjer det noe, om ikke annet av og til. Venstre har forandret seg mange ganger. Liberalt, konservativt, liberalistisk, grønt. Venstre er alt mulig. Selv FRP har hatt sine fløykamper. Liberalister mot sure gamle folk, der en av dem av uforståelige grunner ble valgt inn enda en gang. Det skjer noe, det skal de ha. Høyre? Et forvaltningsparti, ganske solid, ganske ansvarlig. Et gammelt parti som ikke alltid opptrer gammelt. Litt fløykamper der også, av og til dukker det opp en tenkende konservativ. Det er noen spenstige miljøer tilknyttet Høyre, rett skal være rett.

SV er utkonkurrert på venstre fløy. Skal man være venstreorientert, hvorfor ikke være det ordentlig? Rødt har forstått det. Og når Moksnes er mot kommunismen, så betyr det ikke så mye at flertallet på landsmøtet ikke er det. De gamle museumsvokterne er det plass til, bare de ikke får dominere. Og den grønne fløyen? Ja, hvem er ikke grønne? Selv Senterpartiet kaller seg jo grønt. Og SVs konkurrent, MDG, har med ungdommelig galskap gjort den grønne sak til et hjem for ekstremister. Hvem kan konkurrere mot et parti bestående av Greta Thunberg x 1000?

Når man blir gammel, tyr man til det som virker: staten. Borte er motet og borte er kampviljen, tilbake står forvaltning og forutsigbarhet. Staten er fin, så hvorfor ikke gjøre den gjeldende for alle overalt? SVs idé om fellesskapet er ikke nasjonen, familien, byen, arbeidsplassen, idrettslaget, borettslaget eller landsdelen, men staten. Alle forskjeller går opp i en stor sak; den hellige stat som kan garantere arbeidsplasser, utdanning og helse. De to siste til evig tid gratis, den første på statens lønnstrinn. (Undertegnede trives godt i staten, men har forståelse for at alle kanskje ikke kan eller bør gjøre det.)

Det finnes hyggelige og dyktige folk i SV, som i alle andre partier. Men hovedbilde av SV, er aldring og idétørke. SVs siste ikke-gamle politiker var Kristin Halvorsen. Hun var finansminister og tok ansvar. Med angivelig unge Lysbakken, er de gamle tilbake.

Siste historiske påminnelse: Berit Ås ledet SV fra 1975 og et drøyt år. Siden hun var kvinne var hun vedtatt flink, selv om hun ble den dårligste partileder i manns (!) minne. Hun kan siden symbolisere partiet, med dets USA-hat på automatgir: Hun forklarte det islamistiske terrorangrepet mot New York i 2001 som noe annet: bygningen ble spreng innenfra. USAs egen regjering sto bak! Nå ja, det er ikke greit. En gang sa feministen Else Michelet at en gubbe er en som har tenkt de tankene han har tenkt til å tenke her i livet. Nettopp. SV er ferdigtenkt. Berit Ås var og er en friskus, kan noen tilhengere tenke, uten å forstå at senilitet har mange utgaver. Og nå er ikke bare Berit rammet, men hele partiet.

