Siden Taliban tok over, lider over en million barn av akutt matmangel.

Salget av barn, gjerne til enslige menn, har doblet seg det siste året, skriver TV 2.

10 år gamle Amina ble for tre måneder siden solgt for rundt 23.000 kroner.

Om et par uker kommer kjøperen, en 20 år eldre mann, for å hente henne.

– Jeg solgte datteren min på grunn av sult og fattigdom. Jeg skyldte også mye penger, over 20.000 dollar, sier moren til Amina til FRFT.

Amina selv klarer ikke å holde tårene tilbake når det franske TV-teamet spør hvordan hun har det.

– Jeg drar snart, sier hun i det stemmen brister.

Barn som ikke blir solgt, sulter.

Siden Nato-styrkene trakk seg ut og Taliban tok over kontrollen i august i fjor, anslår Human Rights Watch at 95 prosent av alle husholdninger har måtte leve med for lite mat.

Husholdninger som tidligere har levd på kvinnens inntekt har nå fått store utfordringer, siden Taliban nekter de fleste kvinner å jobbe.

De som har det verst, er derfor kvinner og barn.

Over en million barn under fem år vil oppleve underernæring i løpet av året. Fra før er sykehusene allerede fulle av syke barn, skriver nyhetsbyrået AP.

Taliban som kom med privatfly på Norges regning for å drøfte kvinners rettigheter i Afghanistan blant annet, har tvert imot gjort det verre for både kvinner og barn.

Alle kvinner må dekke seg til i offentligheten, og hvis de bryter påbudet, da kan deres mannlige familiemedlemmer bli straffet.

Kvinnelige nyhetsankere får heller ikke lenger lov til å vise ansiktet sitt på TV.

Privatfly, hotellrom, sikkerhet og andre utgifter for besøket av Taliban kostet norske skattebetalere minst 6,5 millioner kroner.

– Vi kom med tydelige krav om utdanning til jenter, at skolene må åpne for jentene over 12 år, om humanitær tilgang og at folk i hele landet må få tilgang til mat, medisiner og menneskerettigheter, og et mer inkluderende styresett, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt den gang.

