FN-toppsjef Achim Steiner sier han er sjokkert over at regjeringen vil kutte støtten til FNs utviklingsprogram.

Steiner, som er toppsjef for FNs utviklingsprogram (UNDP), mener Norge har et ekstra ansvar som et av verdens rikeste land, skriver Dagbladet.

Han ber Norge om å snu.

– Norge har vært en av våre mest stabile støttespillere. At de tar en så drastisk beslutning kom som et sjokk. Med all respekt for Norges rett til å bestemme over seg selv, så er dette ødeleggende og et sjokk for systemet vårt midt i et økonomisk regnskapsår, sier han.

Steiner frykter at hvis Norge trekker støtten, så kan andre land gjøre det samme.

– Det er ikke bare vanskelig å håndtere et slikt plutselig kutt, men i manges øyne sender det også et signal om at Norge trekker seg vekk, og slutter å støtte den utviklingen de har vært med å bygge opp. Andre land kan følge etter, og det kan resultere i at ti- eller hundrevis av millioner i støtte kan bli tapt det neste året, svarer den brasilianske FN-toppen.

Regjeringen har foreslått kuttet i FN-støtten på 440 millioner kroner for å kunne finansiere flyktningutgifter i Norge.

Dette har fått SV, KrF og Rødt, til å reagere, og selveste FN-sjef António Guterres har personlig snakket med Støre om dette på telefon.

Unicef har i tillegg omtalt kuttet som «tragisk» og pekt på at det vil gå utover fattige barn verden over.

– Kuttet påvirker disse landene direkte. Kuttet berører andre lands evne til å håndtere kriser, og vår evne til å jobbe i land som Afghanistan og Ukraina. Jeg vil få fram for Norge at dette får store konsekvenser.

– Jeg er veldig bekymret for hvordan verden vil se ut om ett år. Medlemslandene som finansierer støtten må se hvor alvorlig denne krisa er og handle raskere, hvis ikke kan vi ha et scenario med opptil 12 land som ikke kan håndtere gjelden sin, avslutter Steiner.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (SP), sier at Norge på ingen måte har tenkt å stoppe pengestøtten til FN.

– Når vi nå ser oss nødt til å omprioritere, er ikke dette på grunn av manglende resultater i de bistandsprosjektene som drives av FN organisasjonene. Tvert imot, vi vil fortsatt være en nær strategisk partner og Norge vil fortsatt være en stor giver til FN. Selv om vi foretar krevende endringer i bistandsbudsjettet for å ta imot flyktninger i Norge, vil beløpet som brukes på annen bistand fortsatt være svært høyt, sier hun.

