Til nå er det fjernet 600 beboerparkeringer i Oslo sentrum til bildelingsselskaper.

Dette er bare en prøveordning, men allerede nå vil MDG utvide det til 1000 plasser.

– Det er et kinderegg. Det er bra for miljøet, bylivet og lommeboka, sier miljøbyråd Sirin Stav til Avisa Oslo, og nevner fordelene:

– Dette frigjør areal som kan brukes til andre gode formål. Det blir også mer plass til de som trenger bilen. Det er faktisk ganske mange som har en bil stående, som de sjelden bruker. Kanskje spesielt i Oslo, hvor man har et veldig godt kollektivtilbud. Jo mer vi deler på plassen, desto bedre.

Byrådet i Oslo skal bruke 1,5 millioner kroner til å planlegge utvidelsen. Ideen er at de 400 nye plassene skal være klare i løpet av neste år. Imens skal dagens prøveordning med bildelingplasser evalueres av bymiljøetaten.

– Vi mener det er sosialt utjevnende å legge til rette for bildeling fordi det lønner seg mange å kvitte seg med bilen og heller låne den når de har et behov.

Kommunen reserverer parkering til selskaper som tilbyr bildelingstjenester. De fleste er i sentrum, innenfor ring 3.

– Vi er veldig fornøyde med ordningen. Det å få tilgang til parkeringsplasser i sentrale områder i Oslo har vært en kjempefordel, og har vært med på å legge til rette for at bildeling kan bli tatt i bruk av flere mennesker, sier ansvarlig for forretningsutvikling i Nord-Europa i Getaround.

– Vi synes det er et kjempebra initiativ for å gjøre de tjenestene man har behov for innimellom mer tilgjengelig, sier kommunikasjons- og markedsdirektør i Hertz, og håper at bildeling kan bli en del av løsningen på klimautfordringene.

