annonse

annonse

«Den ekte høyresiden» kan vinne valg om den evner å formulere en positiv visjon for fremtiden, mener fransk samfunnsdebattant.

Høyresiden må foreslå et alternativt, fremtidsrettet prosjekt som appellerer både til folket og elitene for å vinne makten, hevder Julien Rochedy (34).

Han var leder for ungdomsorganisasjonen til Nasjonal Samling (dengang Nasjonal Front) fra 2012 til 2014, og virker nå som samfunnsdebattant og forfatter. Hans siste bok, Høyresidens filosofi, er nylig utkommet. I et intervju for YouTube-kanalen Livre Noir deler han sine perspektiver på Frankrikes og Europas fremtid.

annonse

Høyresidens fremtidsvisjon må være grunnlagt på identitet, for uten en felles nasjonal identitet er det ikke mulig, etter Rochedys oppfatning, å oppnå samholdet som er nødvendig for å forbedre og drive samfunnet fremover. Men visjonen må også være økologisk, sosial og rettet mot Europa.

Homogenitet er en forutsetning

– Uten etnisk og kulturell homogenitet kan man ikke ha noe stort prosjekt, man kan ikke bevege og forvandle samfunnet radikalt. Når et samfunn tæres av interne motsetninger, som multikulturalismen og dagens heterogenitet har skapt, og som vi nå tvinges til å leve med, kan vi ikke ha noe alternativt prosjekt og kaste oss inn i fremtiden for å forandre verden.

Det er derfor han og den nasjonalt orienterte høyresiden er imot masseinnvandring, forklarer Rochedy:

annonse

– Hvis vi vil ha harmoni, sammenhengskraft og homogenitet i vårt samfunn, er det nettopp for å være i stand til å tenke morgendagens samfunn og kunne ha prosjekter som kanskje fremstår som utopiske i dag, men som er vakre. Og ett av disse prosjektene kan være økologi: tilbakevending til naturen, tilbakevending til en sunn livsstil i respekt for miljøet. Alt dette appellerer til meg, så lenge det foregår i en høyreorientert virkelighet. Essensen i høyresidens filosofi er å bevare det vakre, bevare naturen og miljøet.

Han påpeker at kontrarevolusjonære tenkere var opptatt av dette spørsmålet, og nevner i den sammenheng engelskmannen John Ruskin, som skrev mye om verdens skjønnhet og nødvendigheten av å bremse moderniteten og industrialiseringen, for å unngå å rasere vakre omgivelser og miljøet.

Høyresiden må bli mer økologisk orientert, mener Rochedy, og slutte å fremme «ren liberalisme og ren kapitalisme, en form for endeløst forbruk som ødelegger alt, inkludert våre sjeler».

Les også: Pentti Linkola (1932 – 2020) var mange ting gjennom livet

– Bare økologien kan bremse den vanvittige kapitalismen som i dag forvandler samfunnet til det verre. Det er bare denne bekymringen for naturen som gjør det mulig å endre samfunnet til det bedre, sier han.

Sosialpolitikk fra høyre

Høyresidens visjon må innbefatte sosialt engasjement for småfolket, understreker Rochedy, og minner om at kontrarevolusjonære tenkere var svært opptatt av dette.

– Det er en arv vi har glemt fullstendig … De første som tenkte på arbeidernes sosiale kår, de sosiale kårene til barn som arbeidet i fabrikkene og arbeidstiden i fabrikkene, var de kontrarevolusjonære på begynnelsen av det nittende århundre, hevder han.

Rochedy fremholder at de Gaulles sosiale reformer i 1960-årene var inspirert av René de La Tour du Pin, en høyreorientert politiker som var sterkt påvirket av den reaksjonære franske rojalisten Charles Maurras.

annonse

– Man sier at [de Gaulles sosiale program] skyldtes alliansen med kommunistene i 1945. … Det er en absurditet! utbryter han.

Alternativ til EU

Rochedy mener at høyresiden også må ha et europeisk prosjekt.

– Vi kan ikke bare være suverenister og sjåvinister, for dette er forbigått. Vi er i sivilisasjonenes æra, sier han med henvisning til Samuel P. Huntingtons Clash of Civilizations, og utdyper:

– Den politiske morfologien, dvs. de politiske rammene vi lever innenfor, har stadig endret seg i Vesten, i århundrer, endog årtusener. Vi gikk fra bystaten til keiserdømme. Deretter gikk vi over til en ny oppfatning av keiserdømme, som var det tysk-romerske rike, dvs. en sammenføyning mellom keiserlig og lokal myndighet. Deretter ble rammene nasjonale. Da var det gjennom nasjonen man uttrykte borgerskap og politisk affekt. Og nå tror jeg vi er i et øyeblikk i historien der vi forvandles, der den politiske morfologien er i ferd med å endres igjen.

I vår tidsalder er det sivilisasjonene og ikke nasjonene som stilles opp mot hverandre, og «derfor må den europeiske sivilisasjon finne en politisk morfologi som er i stand til å respektere lokale identiteter» samtidig som den «utstyrer seg med et prosjekt for europeisk makt i møte med Kina, eventuelt Russland, USA og den arabiske verden» som innbefatter romfart, informasjonsteknologi og finans, mener Rochedy.

Artikkelen fortsetter under bildet.

annonse

Han skisserer et føderalt Europa som gir nasjonene og regionene større selvråderett enn dagens EU, og mener høyresiden må være en pådriver for en slik «dyptgripende forvandling» av unionen. Denne visjonen kan appellere både til folket og eliten, såfremt den også er økologisk og sosial, tror han.

– Det må være et prosjekt som er i stand til å inkarnere den nye verden. … Etter hvert som USA mister mye av sin makt, må Europa fornye seg og gjenfinne i sine store, klassiske tradisjoner fra Antikken og Middelalderen hva vi kan bruke til å skape morgendagens verden.

Røttene nærer fremtiden

Rochedy sier han fordyper seg i høyresidens tradisjonelle tenkning ikke for å legge ut om et tema som er irrelevant i dag, men for å finne idéer som kan brukes til å «bygge morgendagens ideologi» og «forandre verden til det bedre».

Han poengterer at de franske kontrarevolusjonære var imot revolusjonen i stor grad fordi den var sentraliserende og underminerte lokale identiteter, og mener deres idéer er nyttige i dag for å bekjempe nåtidens woke venstreside, som angriper vår identitet, og et EU som overkjører nasjonalstatene.

– Maurras fant veien til rojalismen på grunn av sitt forsvar for lokale identiteter. Det [som motiverte ham] var hans provinsialisme, forsvaret av dialekten fra Occitaine, som ble sunget av poeten Mistral – en fantastisk poet som er helt glemt i våre dager, men som var ekstremt anerkjent på den tiden for sin mirakuløse evne til å synge den sørfranske dialekten. Man har glemt i hvilken grad alle våre provinser på den tiden nøt godt av sterke lokale identiteter, med drakter, tradisjoner og ting som fikk folk til å leve med lett hjerte. Vi har blitt avskåret fra alt dette på grunn av den republikanske jakobinerstaten [som revolusjonen og datidens venstreside frembragte].

annonse

– Det er altså gjennom forsvaret av lokale identiteter, og lokale rettigheter, at Maurras fant veien til rojalismen. Det er ganske utrolig at disse mennene som regnes som høyreekstreme … opponerte mot den franske revolusjonen nettopp fordi den var tyrannisk, for sentraliserende og fornektende overfor lokale identiteter og menneskers rettigheter. Kongemakten var full av rettigheter. Det var fullt av republikker under kongen, som man sa dengang.

– Alle disse mennene som man regner som høyreekstreme, var faktisk forsvarere av rettigheter. De forsvarte sin lokale identitet, retten til å være det de vil være, det de har arvet fra sine fedre. Forsvaret av disse rettighetene og altså kontinuiteten – som burde være en menneskerettighet, som Ortega y Gasset sier, retten til kontinuitet burde være en menneskerettighet – forsvaret av denne retten til å være seg selv, til syvende og sist, det er dette som katalogiseres som å være høyreekstrem.

– Ser De i hvilken grad det er så man nesten ikke tror sine egne øyne? For det jeg nå forteller Dem om de kontrarevolusjonære, via Maurras helt til dagens identitære, som vi er, vi krever ikke mer enn dette: simpelthen å være det vi fortsatt er, å fortsette å være det vi har arvet. Friheten til å kunne leve i fred og ro og ikke under tyranniet til en stat som i morgen kommer til å være et mellomledd til teknologigigantenes makt. Nei, vi vil være frie. Er det derfor vi er høyreekstreme? Fordi vi forsvarer frihet? Det er et paradoks og, ikke minst, en urett som er ganske grusom.

Hvordan overta makten

Etter Rochedys syn må fremtidens høyreside bestå både av en kompromissløs fortropp, som han regner seg som del av, og mildere politikere som kan appellere til velgere i sentrum. Slik han ser det, har informasjonsteknologi muliggjort dannelsen av fortroppen.

Les også: En minoritet kan endre samfunnet

– Internett har frembragt en høyreside som hevder seg mye mer, som ikke streber etter anseelse på venstresidens eller borgerskapets premisser, og som begynner å få innflytelse. For vi er en aggressiv minoritet i Nassim Nicholas Talebs forstand, dvs. mennesker som forsvarer sine verdier og idéer uten kompromiss, og som dermed bærer en hel bevegelse og politikken den inkarnerer.

Han understreker at de som innehar politisk ansvar må være mer kompromissvillige og ha en mildere fremtoning for å appellere til flere, og at dette er helt nødvendig for å vinne den politiske kampen.

Utsetter problemet

På spørsmål om hvorfor ikke mer enn 7 prosent av de stemmeberettigede stemte på Eric Zemmour i presidentvalget, til tross for at 67 prosent av franskmenn frykter «Den store utskiftningen», som Zemmour var den eneste av kandidatene til å snakke om, svarer Rochedy:

Les også: Hvem er Eric Zemmour og hva vil han gjøre som Frankrikes president?

– Vi har denne … frykten, som er å si at hvis vi løser problemene på en for brå måte, blir det borgerkrig. Da får vi heller unngå borgerkrig ved å la være å stemme på noen som kan løse problemet i dag. … De feier problemet under teppet. Dette problemet, som kalles identitetsbasert vold (violences communautaires), endog borgerkrig, er det våre barn og barnebarn som vil kjenne. Storparten av velgerne, boomerne og pensjonistene, sier til seg selv: «Jeg vil heller fortsette å ta ut pensjonen min enn at borgerkrig skal bryte ut i dag». Så de … utsetter det til i morgen.

Optimistisk for fremtiden

Rochedy har imidlertid tro på at den nasjonalt orienterte høyresiden kan vinne etter hvert.

– Samfunnet endrer seg gradvis, mye er i ferd med å spire og stige opp til overflaten. Vår innflytelse forvandler samfunnet litt etter litt. Jeg er ikke pessimist på middels og lang sikt.

Rochedy mener at vi lever i en epoke der post-moderniteten ødelegger seg selv og venstresidens utopier er i ferd med å feile. Han konstaterer at engstelse har blitt den dominerende følelsen i det franske folket; engstelse for at naturen ødelegges, at våre barn vil leve et dårligere liv enn oss, engstelse for konsekvensene av masseinnvandring: kriminalitet, oppløsning av samfunnets sammenhengskraft, og frykt for at utviklingen går i retning av borgerkrig, noe som nå diskuteres åpent i fransk samfunnsdebatt.

Les også: Majoritet av franskmenn støtter opprop som advarer mot borgerkrig

– Vi er i ferd med å finne tilbake til engstelsen, som er den mest fremtredende følelsen i de klassiske idéene fra høyre; engstelse for det vakre, det skjøre man er knyttet til, som man risikerer å miste.

Derfor kan høyresidens idéer vinne frem hvis den organiserer seg bedre politisk, mener han.

Høyresiden kan vinne

Han tror alliansen mellom islam og venstresiden kommer til å falle sammen fordi venstresiden stadig vil fortsette å islamisere seg, mens islam aldri vil «venstrifiseres».

– Det er et ekteskap som er dømt til å ende i ekteskapsvold, og det er venstresiden som kommer til å gå på trynet. Så en dag kommer de folka til å skille lag. Det er det store problemet til denne velgergruppen på venstresiden, sier Rochedy.

Macrons velgere, som i stor grad består av pensjonister, kommer etter hvert til å dø ut, påpeker han. Dermed gjenstår velgerne på høyresiden.

En svakhet ved Zemmour og Nasjonal Samling er at de ifølge Rochedy ikke formidler en positiv fremtidsvisjon. De foreslår ikke stort annet enn det samme samfunnet som vi har i dag, bare uten problemene som følger med masseinnvandring, mener han.

– Det finnes ingen drøm, intet håp. Man appellerer ikke til elitene og borgere på den måten. Det ville riktignok vært bra hvis vi kunne få det Frankrike vi har nå uten problemer og utrygghet, men det er ikke nok.

Les også: Fransk journalist: En stadig større andel av det franske folket frykter at Frankrike kan forsvinne som sivilisasjon

Dessuten er det fordi dagens samfunn er «sykt og nihilistisk» at vi har fått disse problemene i utgangspunktet, så «samfunnet må kureres i sin essens for ikke å få utrygghet og masseinnvandring», fortsetter Rochedy.

En annen svakhet ved Nasjonal Samling er at de ikke har nok kadre til å kunne overta makten for alvor, mener han. Zemmours parti Gjenerobring, derimot, tiltrekker seg kompetente folk, og har etter Rochedys oppfatning potensiale til å bygge en kapabel elite som «virkelig kan ta styringen» og «ta vårt lands og kanskje vår sivilisasjons skjebne» i sine hender.

Men for å bli mer enn en protestbevegelse, må de ha et visjonært prosjekt som kan gi folk tro på en annerledes og bedre verden, fremholder han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474