De fikk ikke mye oppmerksomhet, men i slutten av april avholdt Liberalistene sitt 8. ordinære landsmøte på Teknisk museum i Oslo.

Det var et landsmøte preget av en viss selvransakelse, får Resett opplyst. Det har vært en utfordrende periode etter det de selv innrømmer var et skuffende valg med tilbakegang i 2021.

Det å ha med seg den kjente politiske ringreven og tidligere statsråd Per Sandberg på laget, har tilsynelatende ikke gitt positivt utslag på valgresultatet.

Etter valget i 2021 intervjuet Resett daværende ungdomspartileder Benjamin Bringsås. Han sa blant annet at nå det gjaldt «å analysere og diskutere frem hva vi har gjort galt, hva som har arbeidet mot oss ellers i samfunnet og hvordan forberede og utvikle oss frem til neste mulighet. Da ligger alt på bordet. Strategi, profil, politikk, ledelse og frontfigurer.»

Og hva har så skjedd?

Tidligere partileder Arnt Rune Flekstad ble uten motkandidater og til angivelig rungende applaus valgt tilbake til toppvervet i partiet han ledet fra 2015-2020. Ronny Skjæveland, som vant kampvotering mot Flekstad i 2020, ønsket ikke å stille til gjenvalg ettersom han selv mente man trengte «en mer kontroversiell figur» som partileder.

Så hva er nyvalgt leder Arnt Rune Flekstads tanker om fremtiden til minipartiet Liberalistene?

– Er du kontroversiell nok?

– Jeg har opplevd å miste jobber, jeg har blitt kalt både nazist og kommunist av meningsmotstandere, og skiller meg nok ut fra det mer konforme tankesett vi nordmenn typisk fremstilles som å ha. Det sagt brenner jeg hverken bøker på offentlig gate eller svinger med sverd, men jeg opplever jo at det synet om enkeltmennesket foran system vi forfekter og det konsekvente budskap om å gjøre kraftige kutt i offentlig forbruk, skatter, avgifter over hele linja, ikke akkurat er mainstream, svarer Flekstad.

Partilederen oppfatter det å være kontroversiell som et «tve-egget sverd». Han mener andre egenskaper, som å ha tro på eget budskap, ha evnene til å få det ut samt å samle og motivere egne medlemmer er viktigere.

– Det hjalp ikke med Per Sandberg som frontfigur i 2021. Hva gikk galt med strategien?

– Nå var det, meg bekjent, ingen strategi men heller en mulighet som dukket opp. Å nå ut i media uten rike onkler og journalister i lomma er vanskelig, rett og slett fordi et stort antall av velgerne baserer seg først og fremst på de budskap som fremmes via de etablerte redaksjoner. At en person som Sandberg, en av landets mest kjente politikere, ville åpne en del dører var åpenbart.

– Vi har nå ni partier på Stortinget i tillegg til en rekke småpartier utenfor. På hvilken måte mener du det er plass for Liberalistene i norsk politikk?

– Vi har en såkalt høyre- og venstreside som begge overbyr hverandre i å svi av stadig mer av folks verdiskapning. Jeg mener vi må slutte å spørre oss selv hvem som skal ha makten over folks liv og lommebok, og heller spørre oss om noen overhodet bør ha en slik makt. Og ikke minst hvilke negative effekter dette gir. Stortingspartiene straffer verdiskapning, innovasjon, sparing og langsiktige investeringer mens de belønner de som danser til egen pipe. En stemme som tydelig står opp mot dette, konsekevent og prinsipielt, vil jeg i all beskjedenhet påstå det er plass til.

– Hvis det stemmer, hva tror du da er grunnen til at Liberalistene gikk tilbake i 2021-valget?

– Liberalistene er ikke et parti av karrierepolitikere. For våre medlemmer har det sittet langt inne å overhodet melde seg inn i et politisk parti. Å da stå på stand, gå med flyers, delta i debatter og alt det andre man forbinder med valgkamp føles derfor ikke naturlig. Der har vi i ledelsen et stort ansvar. Vi må gå foran, ned i skyttergravene, legge til rette for sosial aktivitet og bygge opp en motivasjonsfaktor som går langt utover den andre etablerte partier kan tilby i form av inntekt, karriere og frynsegoder på skattebetalernes bekostning. Vi hadde en vanvittig giv da partiet startet. Det er denne formelen vi må finne tilbake til og det merker jeg allerede begynner å komme på plass.



– Hvordan skal du klare å løfte partiet opp til å bli et etablert stortingsparti?

– Først må vi tro på det selv. Vi må være klare og tydelige i våre budskap, vi må fremstå som et reelt alternativ til alle de partier som krangler om å stå ved roret og ikke minst vise til de positive sidene ved egen politikk. Vi ser også at de yngste partier som har kommet inn på Stortinget de senere årene, som MDG og Rødt, holdt på i 20-40 år før de fikk inn sin første stortingskandidat. Vi er godt i rute sammenlignet med disse.

– Hvilke politiske saker skal Liberalistene satse på i tiden fremover?

– Noe av det viktigste i tiden fremover nå handler om å få en ansvarlig bruk av skattepenger, eller skal vi si å få slutt på sløsing. I tillegg til skattekutt trenger vi en avbyråkratisering for å fjerne kjepper i hjulene for folk hva gjelder næring, bolig, bil og samferdsel, samt en forsvarspolitikk som ikke handler om sysselsettings- og distriktspolitikk men å faktisk forsvare nasjonen.

– Hva vil egentlig liberalisme bety i dagens samfunn?

– Liberalisme handler jo i grunn bare om å sette friheten først. Friheten til å leve et liv i fred fra andres, – både stat og personers, tvang og direkte innblanding. Å selge råmelk rett fra gården, beholde egen inntekt, male garasjen rosa, bestemme over egen kropp og helse, bygge et lite bad, tilby noen transport mot betaling eller benytte rusmidler burde ikke være opp til alle andre å bestemme. Frihet handler aller mest om å beskytte de upopulære valg. Tross alt er det sjeldent de populære forbys eller straffes. Liberalisme betyr ikke bare at du kan leve et eget fredelig liv, men også at andre kan gjøre det samme.

– Er dere egentlig libertarianere?

– Jeg opplever «libertarianere» som en sekkebenevnelse mer enn en bestemt politisk ideologi og filosofi. Det ser man blant annet i The Libertarian Party i USA som favner svært bredt fra såkalte venstre-liberale til anarkister. Dette har medført en del splittelser og indre stridighet som nok har forhindret fremgang. Da vi stiftet Liberalistene som et parti tuftet på prinsipiell liberalisme ønsket vi å ha en bred port hvor alle som ønsker å gå i samme retning kunne delta, retning mer personlig og økonomisk frihet, men samtidig å forhindre den slags stridigheter ved å tydelig klargjøre hva partiets mål, prinsipper og ideologi faktisk er, avslutter Flekstad.

