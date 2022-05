annonse

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum får ikke brukt de pengene han har til rådighet, skriver Nettavisen.

Støre-regjeringen kan få et overskudd på statsbudsjettet for 2022 på ufattelige 1100 milliarder kroner, noe som tilsvarer mer enn 200.000 kroner pr. innbygger. Overskuddet er 800 milliarder mer enn anslaget for et drøyt halvår siden. Men det skal gå til Oljefondet.

– Men også skatteinngangen fra fastlandet er høyere enn anslått. Nå venter regjeringen å få inn nesten 50 milliarder mer i skatter og avgifter fra fastlandet enn antatt i statsbudsjettet, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets til Nettavisen, han mener det er lite å klage over:

– Noen sliter nok med økonomien, men alt i alt har ikke norske husholdninger mye å klage over. Reallønningene steg ikke i fjor, men de steg mye i 2020, og de antas å stige i år. Mange har spart mye under pandemien. Arbeidsledigheten er den laveste på 10 – 15 år.

Trist at ingen andre partier støtter våre forslag

– Fremskrittspartiet mener at staten skal benytte ekstraordinære inntekter til å redusere avgifter for folk og norske bedrifter som nå sliter med enorm prisvekst, sier Hans-Andreas Limi til Resett.

Limi sitter i Finanskomiteen på Stortinget for Frp, og sier at de har foreslått en bedre strømstøtteordning med «makspris» på 50 øre/kwt. samt fjerne avgiftene på drivstoff og halvere merverdiavgiften på mat.

– Reduksjon og fjerning av avgifter vil dempe prisveksten og hjelpe folk med å klare løpende utgifter i hverdagen. Trist at ingen andre partier støtter våre forslag, sier han.

