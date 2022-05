annonse

USAs president Joe Biden er etter sigende misfornøyd med at medarbeidere i Det hvite hus rykker ut med «forklaringer» og utsagn.

«Den såkalte opprydningskampanjen, har han fortalt sine rådgivere at underminerer ham og kveler den autentisiteten som har drevet hans vei til makten», skriver nyhetskanalen NBC News tirsdag.

«Det er å helle bensin på bålet for det republikanske narrativet om at han ikke sitter med makten», heter det videre.

NBCs rapportering er gjengitt av Fox News.

Det hvite hus har måttet gå tilbake på flere utsagn fra Joe Biden. Det skjedde for eksempel da Biden slo fast at Vladimir Putin ikke lenger kunne sitte ved makten i Russland.

Talsperson Andrew Bates avfeier påstandene fra NBC News.

– Ingen oppklaringer av presidentens utsagn blir noen gang utstedet uten hans direkte godkjennelse, sier han.

Covid-19 og Kina

Det hvite hus har gått tilbake på, eller forsøkt å oppklare, flere utspill fra Joe Biden. Etter at presidenten sa at han ville sende ut Nasjonalgarden for å demme opp for mangel på yrkessjåfører i distribusjonskjedene, og få varer ut til butikker under pandemien, gikk Det hvite hus ut og benektet dette.

Da Biden slo fast at USAs selv ville beskytte Taiwan mot et potensielt militært angrep fra Kina, måtte ansatte ved Det hvite hus også ut for å oppklare, og opplyse om at det man eventuelt ville gjøre for å støtte Taiwan i stedet vil være å gi øystaten militært utstyr, så landet kan forsvare seg selv.

Det skal altså være denne typen oppklaringer presidenten angivelig har sett seg lei av, og som får ham til å fremstå som svak.

Joe Biden mener også at han ikke har fått nok anerkjennelse for hvordan han håndterer økonomien, ifølge NBC News. I tillegg hevder nyhetskanalen at Biden er misfornøyd med at for få aktive partifeller i Demokratene forsvarer ham på TV.

