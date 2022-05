annonse

Når folk tjener på lidelsen til de svarte for egen vinning, gjør det meg sint. Dette sa pastor Corey B. Brooks om BLM.

Jeg må først beklage overskriften. Det var ikke ment som noe clickbait eller tirade mot BLM, men den useriøse og sensasjonelle overskriften er stjålet fra en norsk avis. Jeg kunne ha brukt en mer fornuftig og mindre flagrant tittel, som: Hvorfor BLM ikke bryr seg om livet til svarte amerikanere. Den overskriften er også tatt fra en avis, og skrevet av Leo Terrell som er svart, forfatter, politisk kommentator, og advokat for borgerrettigheter. Han sa det allerede i juli 2020.

I slutten av mai publiserte TV2: To år siden drapet på George Floyd: – Ikke en dritt har blitt gjort med politiet. Et klikkagn på godt norsk, men også for å holde vedlike historien om at USA er systematisk rasistisk, spesielt politiet, og dysfunksjonelle USA med over 330 millioner mennesker can’t get it together. I stedet for å sette søkelyset på samfunnsproblemer i sitt eget land, som burde være norsk presses number one jobb.

Og vi må for all del holde i livet den nesegruse beundringen og ukritiske holdninger til BLM, som at alle protestene var fredelige mens Amerika var i brann, og marxistene sto for en god sak mot rasistiske USA. Men da historier kom ut om hvor korrupte BLM er, ble det stille. Bortsett fra når de skal minnes George Floyd og vanære politiet.

TV 2 siterer en random person i Minneapolis som med flere hundre andre deltok på toårs markeringen til minne om George Floyd. Ville TV 2 laget store overskrifter om en tilfeldig kvinne på gata i Oslo som sa Et år siden valget:

– Den nye regjeringen har ikke gjort en dritt. Jeg trodde det var vår tur.

Svaret er Nei! Du biter ikke hånden som mater deg.

Og hva har Black Lives Matter egentlig gjort for Black America?

Pastor Corey B. Brooks har bodd på et tak på sørsiden av Chicago siden november 2021. Ikke for at han er hjemløs, men for å samle inn penger for unge svarte i Chicagos gater, og bringe oppmerksomhet om den uendelige volden i byen. Han kommer ikke ned før han får 35 millioner dollar i donasjoner for å bygge et 8000 kvadratmeter stort samfunnssenter ved New Beginnings Church. «BLM vil ikke hjelpe oss,» skriver han.

Brooks som føler seg tryggere på taket enn i gatene under, har vært en leder mot vold på Chicagos South Side i nesten tre tiår. Han etablerte kirken for 20 år siden hvor lokale ungdommer kan få utdannelse og jobbtrening. Pastoren og hans team kjemper for å endre tankegangen til mennesker — ta ansvar for sine handlinger og ikke skylde på andre. De møter mye motgang i nærområdet. Et dårlig utdanningssystem, og den høyeste arbeidsledigheten er i Chicago, spesielt blant unge svarte menn. Og gjenger på hvert kvartal.

Han har prøvd å nå ut til Black Lives Matter organisasjonen, men har møtt veggen. Og i tillegg siden han kom ut som konservativ for noen år siden har han opplevd kansellering og hets fra lokale myndigheter og politikere.

Brooks er oppe 24/7, ringer og tar telefoner. Sover i telt og gjør stort sett alt på Zoom. Han har et lite baby-badekar så han kan vaske seg og bruker et fem liters malingsspann med søppelposer som toalett. Maten er donert eller bestilles fra Uber Eats. Han kommer seg gjennom den kalde vinteren ved å legge på lag med klær, men det føles som Arktis der oppe.

Brooks og hans team har gjort utrolig mye for nærområdet opp igjennom årene. Han gir aldri opp, og har så langt samlet inn 12 million dollar. Omtrent 80 prosent av disse har kommet fra små donatorer over hele Amerika, mens resten kommer fra Chicago og bedrifter. Mange av de har besøkt han og får tildelt en kjele og en feltseng. De har også invitert borgermesteren i Chicago, og håper hun kommer på besøk. New Yorks borgermester Eric Adams var invitert da han kom til Chicago, men timeplanen hans var full.

Brooks har alltid holdt politikken sin for seg selv men innrømmer at han har vært republikaner siden han var 20 år gammel:

Tidligere ordfører Rahm Emanuel var på min side til han fant ut at jeg var konservativ. Han prøvde å stenge alt vi prøvde å gjøre. Så vi bestemte oss for at vi ikke skulle være avhengige av myndighetene for noe, og sluttet å spørre. Vi er ute på egenhånd og prøver å finne folk som ikke er bekymret for vår politiske tilhørighet. Men vi har definitivt blitt utstøtt for våre konservative synspunkter.

På slutten av 2020 sendte Brooks forgjeves flere e-poster til direktøren for BLM Global Network Foundation som oppfordrer til å søke om donasjoner. De fikk aldri svar og ga opp da de begynte å høre om problemene de hadde. En BLM avdeling i Chicago er det ingen som har hørt noe fra, eller sett de gjøre noe arbeid for fellesskapet. Så hvis de eksisterer er det bare på papiret:

Ærlig talt så gjør det meg sint at folk som støttet og ga penger til Black Lives Matter ble misbrukt av en organisasjon som som ikke gjør noe av arbeidet som trengs i lokalsamfunnene våre. Når folk tjener på lidelsen til de svarte for egen vinning, gjør det meg sint. Jeg har lenge sagt at BLM ikke gagner det svarte samfunnet på noen måte.

Pastor Corey Brooks er ikke som Pastor Al Sharpton skriver pensjonert marinesoldat Will Alexander, som også er svart. Han kan telle på tre fingre hvor mye de to har til felles. De er begge svarte, er fokusert på problemer i det svarte samfunnet, og har titler som medlemmer av det kristne presteskapet. Bortsett fra det er de en hel verden fra hverandre, spesielt når det gjelder å løse problemene til svarte – spesielt unge menn – i urbane områder:

Foran kameraer roper Sharpton fra talerstolen om Trump og republikanerne og wickedness in high places. Han forbanner mørket mens han heller bensin på bålet ved enhver anledning. Brooks bygger hjemmet sitt midt i mørket, tenner et lys og setter sitt eget liv i fare for å slukke flammene ved å skape muligheter for unge svarte menn oppslukt av en kultur av avvik. Og utfordrer de til å ta ansvar for sine egne liv.

Rase er ikke det største problemet vi står overfor i USA, sa Brooks, og det er definitivt ikke det største problemet vi står overfor i Chicago. Det er lett å si «den hvite mannen, den hvite mannen» når vi i virkeligheten trenger å se nærmere på oss selv. Og vi må ta ansvar.

Alexander skriver at uansett hvor uansvarlige unge svarte kriminelle er under sammenstøt med politiet, utnytter Sharpton historien om white cop against black man for å samle inn penger til sin organisasjonen, og for å fremmane overtroen om at det kriminelle systemet er urettmessig veid mot svarte. Siden det ikke ligger penger i det banebrytende arbeidet med å endre den kriminelle, ønsker Sharpton å endre hele det kriminelle systemet.

Alexander forteller den ubeleilige harde sannheten: at svarte unge menn begår uforholdsmessig mer voldelig kriminalitet, og for å redusere massefengslingen, må kriminaliteten reduseres. Al Sharpton er ikke redningen:

I et gyldent øyeblikk da hele jordkloden uttrykte enstemmig sympati for George Floyd og forargelse mot ‘one bad cop’, kunne Sharpton ikke motstå å presse på med fortellingen at Floyd er et bevis på at USAs kriminelle system er råttent.

Siden da har landet aldri vært det samme.

Etter å ha lest Pastor Corey Brooks’ historie ønsket jeg å hjelpe, noe jeg aldri gjorde for Black Lives Matter. De er som Al Sharpton, ikke redningen. Bare det å kunne gi en liten sum hver måned til Project H.O.O.D. som de kaller prosjektet føles riktig. Tenk alle de millionene som gikk til BLM for egen vinning og som har blitt brukt til en overdådig livsstil uten å ha hjulpet det svarte samfunnet på noen måte.

Er det ingen som lurer på hvor det har blitt av pengene de ga til en organisasjon som ikke har gjort en dri** for Black America?

