annonse

annonse

Istanbul-lederen for Tyrkias største opposisjonsparti er fengslet etter at hun ble dømt for å ha fornærmet president Erdogan.

Canan Kaftancioglu ble i 2019 dømt til nesten ti års fengsel for å spre «terroristpropaganda» og for å ha fornærmet president Recep Tayyip Erdogan. Dommen bygget i hovedsak på Twitter-meldinger hun skrev mellom 2012 og 2017.

12. mai opprettholdt Tyrkias øverste ankedomstol dommen mot henne på tre punkter og fastslo at hun må sone fire år, elleve måneder og 20 dager i fengsel. Dessuten forbys hun å stille i neste års valg på nasjonalforsamling og president, opplyser NTB.

annonse

Kaftancioglu er leder for Det republikanske folkepartiet, CHP, i Istanbul. I dag ble hun fengslet. Kilder i partiet opplyser til nyhetsbyrået AFP at hun kan bli løslatt før hele dommen er sonet, ettersom straffen er på under fem år.

21. mai demonstrerte flere titalls tusen mennesker i Tyrkia til støtte for Kaftancioglu.

CHP er det nest største partiet i den tyrkiske nasjonalforsamlingen der det har 135 representanter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474