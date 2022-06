annonse

En person bosatt Bergen har fått påvist apekopper etter en reise utenlands.

Den smittede fikk symptomer etter å ha kommet hjem. Vedkommende tok selv kontakt med helsetjenesten, ifølge Bergen kommune.

– Personen som er smittet er varslet og har fått beskjed om hvordan denne skal forholde seg for ikke å smitte andre. Vi går nå i gang med smittesporing. Risiko for videre smitte anses i utgangspunktet som svært lav, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik i en pressemelding.

annonse

Det er andre gang at apekopper er påvist i Norge. Det ble tirsdag påvist et tilfelle av sykdommen i Viken fylke. Også denne personen ble syk etter en utenlandsreise.

Bergen kommune vil ikke si noe om hvor den smittede har vært på reise. De kan heller ikke opplyse om kjønn og alder på vedkommende.

I forrige uke uttalte Verdens helseorganisasjon (WHO) at det ikke er noen grunn til å frykte sykdommen, og at de fleste tilfellene vil gi et mildt sykdomsforløp.

annonse

Apekopper gir feber og vannkoppelignende utslett. De fleste smittede blir friske uten behandling. Kun i sjeldne tilfeller ser man alvorlig sykdom eller dødsfall.