Onsdag skal det danske folk stemme over hvorvidt de ønsker å skrote det såkalte forsvarsforbeholdet.

Da danskene i 1972 stemte for å melde seg inn i EF (forløperen til EU), med 63,4 prosent av velgerne på ja-siden, var enigheten mellom de politiske partiene bred. Men 20 år senere, da samarbeidet rundt forsvars- og sikkerhetspolitikk i EF skulle fordypes, var danskene langt mer skeptiske.

Forhandlinger i EF resulterte i Maastricht-traktaten, som fra da av dannet grunnlag for Den europeiske union, altså EU. I Danmark ble det bestemt at man skulle avholde folkeavstemning om traktaten. Hadde man da sagt nei til Maastricht-traktaten, hadde man sagt nei til EU. Og i 1992 stemte danskene først nei til traktaten, og det så ut til å gå mot at danskene droppet ut av EU-samarbeidet.

Samtidig gikk nesten samtlige partier i Folketinget, danskenes parlament, inn for å få på plass en alternativ løsning. Her ville man godkjenne Maastricht-traktaten med fire forbehold.

Forbeholdene

For det første ville danskene ha seg frabedt at EU-borgerskap erstattet dansk statsborgerskap, noe resten av EU også omsider ble enige om. For det andre ville ikke danskene innføre euro. For det tredje ville danskene stå utenfor EUs politisamarbeid og grensekontroll.

Så, for det fjerde, var det forsvarsforbeholdet. Danmark skulle ikke fatte beslutninger om, betale for eller delta i militære aktiviteter i EUs regi.

Det danske folk stemte dermed for Maastricht-traktaten i en ny avstemning i 1993, gitt disse forbeholdene.

Skepsis

Og onsdag går altså danskene til urnene igjen, der de skal stemme om hvorvidt man skal opprettholde forsvarsforbeholdet.

Det er særlig krigen i Ukraina som har bragt spørsmålet på banen igjen. Likevel er det fortsatt betydelig EU-skepsis, særlig på fløypartiene på høyre- og venstresiden i politikken.

Tidligere har man også stemt om å gå bort fra både euroforbeholdet og rettsforbeholdet. Folket har sagt tydelig «nei» begge gangene.

Etter at ja-siden vant i avstemningen i 1993, brøt det dessuten ut opptøyer på Nørrebro i København, der politiet skjøt og såret 11 personer, angivelig i frykt for at en politimann skulle bli steinet i hjel. 90 politifolk ble skadet i opptøyene.

EU-skepsisen var, kanskje overraskende, ganske stor i den danske hovedstaden. Dette er i kontrast til mønsteret i Norge, der folk i Oslo tradisjonelt har vært mer EU-vennlige.

