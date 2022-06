annonse

Den nederlandske fotball-legenden Marco van Basten reagerer sterkt på åpningssermeonien før Champions League finalen i Paris i helgen.

Liverpool og Real Madrid møttes til Champions League finale lørdag. Før kampen ble det holdt en såkalt åpningsseremoni, noe lignende det man ser før OL og andre idrettsarrangementer.

Moderne musikk og dansende artister har lite med fotball å gjøre, men er noe som har blitt implementert de siste årene før finaler.

Dette får Marco van Basten til å reagere, ifølge SportBible.

– Vi vil se fotball, men vi er tvunget til å se noen synge med dansere. UEFA og FIFA prøver å tjene penger på en fotballkamp. Hold disse tingene unna oss, vi vil se en fotballkamp, sier nederlenderen i en uttalelse.

Marco van Basten: "We want to see football but we are forced to watch someone sing with dancers. UEFA and FIFA are trying to make money with a football match. Keep this stuff away from us, we want to watch a football game." pic.twitter.com/QKmwiQ44Dn

