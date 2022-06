– Vi oppfordrer publikum til å ta kontakt med politiet ved observasjon og ber om at publikum ikke foretar seg noe på egen hånd, sa politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding i kveld.

Det var NRK som først meldte om saken.

– Det er alltid risiko med tilbakeføringsarbeid

53-åringen hadde permisjon i dag fra klokken 9 til 15, men da han ikke kom tilbake til fengsel til avtalt tid klokken 15 ble det slått såkalt riksalarm, noe som medfører at mannen er etterlyst hos politiet over hele landet.

– Det er alltid beklagelig. Det er alltid risiko med tilbakeføringsarbeid, sier fengselsleder Egil Gabrielsen ved Trondheim fengsel til NRK.

Millehaugen er cirka 179 centimeter høy og kraftig bygd, opplyser politiet, som nå sier de bruker nødvendige ressurser på å finne mannen.

Den dobbeltdrapsdømte mannens forsvarer, advokat Morten Furuholmen, sier til NRK at han ikke er kjent med saken.

For drøyt 10 år siden ble Millehaugen dømt til 21 års forvaring for å ha drept en mann i Oslo i 2009. Han var da allerede dømt for å ha drept en fengselsbetjent etter et rømningsforsøk fra varetekt i Sarpsborg i 1992.