FrPs Bård Hoksrud har fått nok av Gunhild Stordalens aversjon mot kjøttprodukter.

Det var etter at matvarekjeden Coop kjøpte over ti minutter med skjermtid på TV 2 under Champions League-finalen i helgen, som de viet til et kjøttprodukt, at Stordalen kom med følgende uttalelse:

– Hva skal man si? Jeg tenker at det er veldig overraskende spesielt fordi Coop har vært på ballen når det kommer til å promotere mer planterikt kosthold.

Det fikk Hoksrud til å se rødt.

– Nå får det være nok sårhet fra Gunhild Stordalen fordi en av dagligvarekjedene har en reklamefilm som snakker fint om norsk kjøtt, sier Hoksrud til Dagbladet.

Han mener Stordalen får for mye plass i media for noe han betegner som fanatiske holdninger.

– Igjen opplever vi en sak der Gunhild Stordalen ukritisk kommer til ordet og får reklamere for sitt kommersielle EAT-konsept, og framhever sin fanatisme mot norsk kjøtt, sier FrP-politikeren.

Han mener Gunhild Stordalen ikke promoterer helse og sunt kosthold, men heller fordømmer de som ikke tenker som henne.

– Det er bare å gratulere Stordalen med nok et oppslag hvor hun får promotere sin egen moralisme over folks kosthold. Jeg syns reklamefilmen til Coop var helt innafor jeg, sier Hoksrud.

Gunhild Stordalen svarer syrlig på kritikken.

– Hoksrud, til tross for at han vet godt at det ikke stemmer, stempler EAT som en kommersiell aktør, som er positivt feil. Poenget mitt handler heller ikke om hva folk selv velger å legge på tallerkenen, men at næringslivet – Coop inkludert – faktisk har et samfunnsansvar, sier hun, og fortsetter:

– Det er overforbruket av rødt kjøtt, industrielt produsert og foret på kraftfor og soya fra Brasil, som er saken her. Det er et kjempeproblem, for både klima, miljø, folkehelse og dyrevelferd.

Stordalen mener det er Coop og ikke hun, som ikke er ansvarsbevisste her.

– Så i stedet for å vise en diger kjøttbit uten noe tilbehør, og uten informasjon om kjøttet er norsk, eller om det har gått fritt ute og spist mest gress, bør Coop og de andre dagligvarekjedene heller hjelpe folk med inspirasjon for et mer variert og planterikt kosthold, sier hun.

Stordalen legger til at «vi vet at særlig norske menn allerede spiser for mye kjøtt i forhold til nasjonale kostholdsråd».

Markedssjef i Coop Norge, Per-Olav Andersen, mener de tar samfunnsansvar.

– Dette var vår måte å skape oppmerksomhet på. Reklamestuntet speiler ikke hele Coops virksomhet, sa han.

