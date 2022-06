Juryen har vært sammensatt av syv personer viss identitet er blitt beordret forseglet i et år på grunn av sakens høyprofilerte karakter. Amerikanske medier har imidlertid gjort seg sine egne observasjoner av juryen og ifølge Court TV har den bestått av fem menn og to kvinner i alderen fra 20-årene til eldre enn 60.

Juryen diskuterte skyldspørsmålet i bare to timer sist fredag ​​før de tok en tre dagers pause for langhelgen for US Memorial Day. De fortsatte så diskusjonene i syv timer i går og i flere timer tidligere i dag, før de altså greide å bli enige om en kjennelse.

Det var Depp som først saksøkte Heard for ærekrenkelser etter en kronikk i Washington Post hvor hun beskrev seg som «en offentlig person som har opplevd vold i nære relasjoner», men hvor Depps navn ikke ble nevnt.

Etter at Deep hadde saksøkt Heard gikk hun til motsøksmål fordi Depps advokat kalte påstandene hennes en bløff. Begge anklager hverandre nå for å ha ødelagt den andres karriere.

Følg opplesingen av dommen direkte her.