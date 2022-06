annonse

Rafael Nadal fikk en kjempestart på veien mot kvartfinaleseier over Novak Djokovic i Roland-Garros. Spanjolen jager sin 14. tittel i prestisjeturneringen.

Semifinalebilletten ble kvittert ut etter seier 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7-4). Senere i uken blir den tyske OL-mesteren Alexander Zverev siste hinder på finaleveien.

Møtet var det første mellom to av tennissportens største legender på et snaut år. I fjor sommer vant Djokovic en semifinalethriller over fire sett på samme bane.

Det ble natt til onsdag før kveldskampen i Paris ble avgjort. Nadal gikk ut aggressivt og brøt Djokovic allerede i første game. Nytt brudd til 4-1 gjorde at den spanske gruskongen enkelt styrt inn første stikk.

Djokovic hentet seg inn

Også i andre sett havnet verdensener Djokovic rett på defensiven. Han avverget seks bruddballer, men kom nok en gang til kort i egen serve. Etter kraftanstrengelsen var Nadal nådeløs. Han vant først eget game blankt, og deretter brøt han til 3-0. Nå var det virkelig fare på ferde for Djokovic.

Serberen måtte heve seg for å unngå en total ydmykelse. Responsen som fulgte, kom brått og voldsomt. Djokovic brøt to ganger på rappen og tettet luken til 3-3. Deretter vant han sitt eget game og tok ledelsen 4-3. De to rivalene vant hvert sitt game før Djokovic brøt Nadals serve igjen og sikret seg settet 6-4.

Vant tie break

I det tredje settet vant Nadal alle ballene i Djokovics første game, før de tok hvert sitt uten større dramatikk. Djokovic presset Nadal i settes fjerde game, men klarte ikke å bryte det. Det gjorde derimot Nadal rett etterpå, og vant settet greit 6-2.

Ettersom kampen spilles best av fem sett, var ikke Nadal i mål, og de to stjernene tok fatt på fjerde sett. Der var det Djokovic som sikret seg det første bruddet og vant de tre første gamene. Senere i settet kunne Djokovic avgjort da han hadde serven på stillingen 5-3. I stedet kjempet Nadal seg tilbake og klarte å bryte serven og redusere. Derfra gikk settet til tiebreak, som endte i Nadals favør.

Flest seire i Paris

Før tirsdagens stjerneduell hadde Djokovic vunnet 30 av 58 kamper mot Nadal.

Ingen har flere Grand Slam-titler enn Nadal. Han tok sin 21. da han vant Australian Open i januar og ble rekordholder alene i toppen. Djokovic og Roger Federer står begge på 20.

Hele 13 av Nadals GS-triumfer har kommet i Roland-Garros. Han tok sin første i 2005.

