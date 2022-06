annonse

Hele nettverket antas å ha tilknytning til kjente kriminelle miljøer med utspring i det norsk-pakistanske miljøet i Oslo.

Tirsdag ble det kjent at et 50-talls politifolk var med i en aksjon der fem personer ble pågrepet, mistenkt for korrupsjon i forbindelse med lånesøknader. De pågrepne var to bankansatte i Nordea og og to personer med tilknytning til Nav, i tillegg til det som beskrives som en bakmann.

De fem er siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon. Politiet åpner for at siktelsene kan bli utvidet, men ba ikke om at varetekt for de fem. Alle er nå er løslatt igjen.

Politiet mistenker at mer enn 150 millioner i lån kan være utbetalt på uriktig grunnlag fra Nordea, som er Norges nest største bank.

– Jeg kan bekrefte at en av de pågrepne er ansatt i Nav og en er tidligere ansatt i Nav, uttalte politiadvokat Kristin Rusdal til VG tirsdag.

De to er siktet for medvirkning til korrupsjon.

De to personene med tilknytning til Nav skal ha bidratt til svindelen med å gi inntrykk av at lånesøkernes økonomiske stilling har vært bedre enn hva som reelt har vært tilfelle.

Samme dag som politiet gikk til aksjon, publiserte VG en sak om hvordan låneagenter hjelper kunder med å få lå i bank. En person er intervjuet på skjult kamera. For å skaffe et lån på fem-seks millioner, må en «kunde» betale mellom 100.000 og 300.000 kroner.

VG skriver at de har kartlagt et dusin låneagenter. Kundene er ofte innvandrere eller barn av innvandrere.

Undersøkelsen som er gjort peker mot Nordea.

Onsdag kommer VG med nye opplysninger. Bakmannen som ble pågrepet er en 41 år gammel norsk-pakistaner. Han skal ha vært mistenkt og etterforsket i flere saker om lånebedragerier opp gjennom årene. Mannen er også dømt for narkotika-smugling.

Norsk-pakistanerne var også involvert i den såkalte Lime-saken, som avdekket systematiske lovbrudd i et innvandrermiljø. Blant annet dreide det seg om at pakistanere og nepalesere ble hentet til Norge og utnyttet som arbeidskraft i butikkene.

Det ble søkt om kredittkort og lån i navnene til flere av ofrene for menneskehandel. 41-åringen var involvert i flere av disse søknadene, men ble ikke straffet.

Etter det Resett kjenner til, er det flere norsk-pakistanere blant de som ble pågrepet tirsdag.

