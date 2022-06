– Valgkampen 2023 og 2025, den starter på denne kongressen.

I salen satt også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han ble overøst med ros.

– Når vi sammen skal fortsette å bygge landet, da trenger vi en solid Arbeiderparti-ledet regjering. Og da trenger vi deg, Jonas. I byen vår er det du som er sheriffen, sa Følsvik.

– La meg si det slik: Erna Solberg skal ikke tilbake!

Maraton i sirup

Ifølge LO-lederen var det «befriende» å få en ny regjering på plass i fjor.

– Vi har jobbet oss gjennom åtte år med en mørkeblå-blå-blå-gul-liberalistisk regjering. En regjering som var ledet av en statsminister som erklærte et av sine største politiske nederlag da LO gjennom Stortinget sikret flere faste jobber, sa Følsvik.

– Åtte år, dere. Det var som å springe maraton i sirup.

Høyre slår tilbake

Høyres 1. nestleder Henrik Asheim, som også er partiets arbeids- og sosialpolitiske talsperson på Stortinget, avfeier kritikken som «nødhjelp til en regjering i fritt fall».

– Men dette angrepet treffer svært dårlig. Det er helt riktig at Høyre i regjering stilte krav til at også offentlig sektor måtte effektiviseres og finne smartere måter å jobbe på, sier han.

Asheim ramser opp en rekke eksempler på grep som den forrige regjeringen fikk gjennomført, som utdanning av flere lærere, økte bevilgninger til sykehusene, satsing på psykiatri, satsing på rusomsorg, bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak og SFO, økt engangsstøtte og skattelette.

– Nå har vi i stedet en regjering som øker skattene og avgiftene folk skal betale, på toppen av rekordhøye priser på strøm, drivstoff og mat. Det må de for å betale for blant annet flere fylkeskommuner og reversering av effektiviseringer i offentlig sektor. I tillegg bruker Ap og Sp så mye oljepenger at det øker risikoen for at renten vil øke mer og raskere enn nødvendig, advarer Asheim.

– Det er ikke god politikk, verken for vanlige arbeidsfolk eller noen andre i Norge.

Vil presse Støre

I talen til LO-kongressen var Følsvik samtidig tydelig på at også Støre-regjeringen kommer til å bli presset av LO.

– Du har nok vært ganske irritert på meg, og innimellom så er nok jeg ganske irritert på deg også, sa hun til Støre.

– Men om jeg skal beskrive vårt forhold på Facebook måten, så har vi aldri vært i nærheten av «it’s complicated». Jeg vil heller si at vi er mer sånn i et stødig «in a relationship».