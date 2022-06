annonse

annonse

– For oss er konflikten i Ukraina en øvelse.

Russiske propagandister, som er lojale mot president Vladimir Putins regime, har blant annet erklært på TV at invasjonen av Ukraina (som i Russland omtales som en «spesial-militæroperasjon»), kun er en «øvelse» i påvente av en større krig med Vesten og Nato, og at andre lands grenser blir «verdiløse» om de intervenerer i Ukraina.

Olga Skabejeva fra Russlands kanal 1 uttalte nylig, under en sending av et debattprogram, at tredje verdenskrig har begynt.

annonse

– Kanskje er det tid for å innse at Russlands spesial-militæroperasjon i Ukraina er over, og på en måte at en ekte krig har begynt; tredje verdenskrig, sa hun.

– Vi tvinges til demilitarisering, ikke bare av Ukraina, men av hele Nato-alliansen, hevdet hun videre.

Diskusjonen er gjengitt av britiske Daily Mail.

annonse

Les også: Resetts Kasakhstan-spesial: En innføring i de foreslåtte reformene (+)

Siterte Putin

Også Vladimir Avatkov, fra diplomatakademiet ved det russiske utenriksdepartementet, deltok i diskusjonen.

– Vi må huske ordene til Vladimir Vladimirovitsj Putin, som sa at enhver som prøver å intervenere i spesial-militæroperasjonen vil betale en høy pris.

Oleg Matveytsjev, som er medlem av Dumaen (Russlands parlament) slo fast at «Polens nåværende grenser vil være verdiløse» dersom landet bestemmer seg for å blande seg inn i Ukraina.

Skabejeva dro det derimot videre:

– Jeg snakket ikke bare om Polen, men om Storbritannia og USA. De står alle på rekke.

Langer ut mot Storbritannia

I forrige uke sa en av Putins mest innflytelsesrike propagandister, Vladimir Solovyov, at Moskva kun vil stoppe sitt militære avansement, når de når Stonehenge i Storbritannia. Britenes utenriksminister Liz Truss har pådratt seg særlig harme fra Putins regime, fordi hun har vært tydelig i sin støtte til Ukraina.

Alexei Fenenko, som er professor i internasjonal politikk, sa følgende under et annet TV-program på samme kanal:

annonse

– For oss er konflikten i Ukraina en øvelse. En øvelse for en større konflikt i fremtiden. Vi vil teste våre og NATOs våpen, og vi vil på slagmarken finne ut hvor mye sterkere våre våpen er enn deres.

– Vent oss

Andrej Kartapolov, som sitter i en russisk delstatsforsamling, har også kommet med en tydelig beskjed til Vesten på russisk Kanal 1.

– På 1800-tallet kom vi til Paris. På 1900-tallet kom vi til Berlin. Vi kommer, hvor enn de prøver å underlegge seg og ydmyke oss. Dere vil ikke lykkes. Vent oss, uttalte han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474