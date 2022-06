annonse

West Hams forsvarsstjerne Kurt Zouma er ilagt samfunnsstraff etter å ha erkjent seg skyldig i dyreplageri.

Han er dømt til 180 timers samfunnstjeneste, skriver NTB. I tillegg har Zouma fått et forbud mot å ha kjæledyr de fem neste årene.

I februar gitt et videoklipp av den franske landslagsspilleren Zouma viralt i sosiale medier. Der kunne man se ham sparke og slå en av sine to katter.

This is the video of West Ham defender Kurt Zouma cruelly abusing a pet cat that the RSPCA has described as “very upsetting”.

What is your response?

ADVISORY: This video shows scenes of animal cruelty@RSPCA_official | @KurtZouma | @WestHam pic.twitter.com/uIwYTSMVzM

— TalkTV (@TalkTV) February 8, 2022