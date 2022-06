annonse

annonse

Onsdag skal Stortinget ta stilling til flere forslag om endringer i valgordningen.

Følgende tre forslag skal Stortinget votere om onsdag:

Roy Steffensen (Frp) vil heve sperregrensen til fem prosent, noe som vil by på problemer for flere av de mindre partiene på Stortinget.

Flere partier, med SV i spissen, foreslår å senke aldersgrensen for å stemme fra 18 til 16 år, samt at utenlandske statsborgere får stemmerett etter seks års botid.

Himanshu Gulati (Frp) foreslår at det må være lov å skrive ut nyvalg i Norge midt i en stortingsperiode, dersom regjeringen blir felt på mistillit.

Forslagene krever endringer i Grunnloven. Det kreves som kjent to tredjedels flertall, samt at to tredjedeler av representantene må være til stede når vedtaket fattes, for at det skal kunne vedtas endringer i Grunnloven.

annonse

Av forslagene er det kanskje senking av stemmerettsalderen til 16 år som har skapt mest debatt.

Rødt, Venstre, SV støtter forslaget om å senke stemmerettsalderen til 16 år, mens Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet er imot.

– Naturlig fortsettelse

annonse

Forslagsstillerne fra SV vedgår at noen 16-åringer vil klart være umodne. De mener imidlertid at dersom man skal legge objektive kriterier for modenhet til grunn, vil man se at også mange voksne og eldre ville vært å regne for umodne, uten at de blir fratatt stemmeretten slik ordningen er i dag. Både senile og umyndiggjorte mennesker har i dag stemmerett, påpekes det i forslaget.

Til å begynne med var det bare landeiere som fikk stemme i Norge. Allmenn stemmerett for begge kjønn ble ikke innført før i 1913. I 1978 ble den senket til 18-åringer.

– 16 års stemmerett er en naturlig fortsettelse av denne utviklingen, heter det i forslaget.

Støttes av redaktør

Forslaget får støtte av Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum. Hans publikasjon regnes for å tilhøre høyresiden i medie-Norge. Imidlertid mener Stavrum at «SV treffer spikeren på hodet», og at det er naturlig å utvide stemmeretten nå.

– Argumentet mot å gi 16-åringer stemmerett er at de er umodne, mens det aldri er brukt som argument at noen av de 240.000 innbyggerne over 80 år er aldersmessig svekket, skriver Stavrum.

– Motstanderne peker på at ungdom stemmer ideologisk og mindre realpolitisk. Men om det er naivt eller konsekvent, kommer an på øynene som ser.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse