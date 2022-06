Tidligere på dagen kom Russland med krass kritikk av de nye våpenforsendelsene og Russlands talsmann Dmitrij Peskov sa at USA heller bensin på bålet med vilje. Peskov sa videre at de nye våpnene ikke oppmuntrer Ukraina til å starte fredsforhandlinger og hevdet at USA ønsker å «bekjempe Russland til den siste ukrainer».

Ukraina blir i stand til å angripe nøkkelmål på slagmarken

Blinken på sin side påpekte under dagens pressekonferansen at Russland står fritt til å avslutte sin krig når som helst – og at dette vil fjerne faren for utilsiktet opptrapping.

USAs president Joe Biden har også vært ute og forklart hva USA vil og ikke vil gjøre i Ukraina. I et leserbrev i New York Times i går kom presidenten blant annet inn på hvorfor USA nå vil støtte Ukraina med mer avanserte rakettsystemer og ammunisjon som vil gjøre dem i stand til å angripe nøkkelmål på slagmarken i Ukraina.

– Som president Volodymyr Zelensky i Ukraina har sagt, til syvende og sist vil denne krigen bare kunne få en endelige løsning gjennom diplomati. Men, hver forhandling gjenspeiler fakta på bakken. Vi har handlet raskt for å sende Ukraina en betydelig mengde våpen og ammunisjon slik at det kan kjempe på slagmarken og være i en sterkest mulig posisjon ved forhandlingsbordet, skriver Joe Biden blant annet i innlegget.

