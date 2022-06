annonse

Nå har vedkommende meldt seg for politiet.

Natt til lørdag 14. mai 2022 ble en mann mistenkt for å ha avfyrt fire eller fem skudd inn mot utestedet. Han stakk deretter til utlandet.

Politiadvokat Cecilie Gulnes ønsker ikke å si så mye om hva de mener er bakgrunnen for skytingen er overfor pressen, men formidler at dette er noe den ytterligere etterforskningen må bringe på det rene.

I og med at dette svært alvorlige kriminelle lovbruddet skjedde for to-tre uker siden, har politiet allerede analysert og gjort mye i denne straffesaken, men de vil ikke utdype nærmere.

Politiadvokat Gulnes bemerker at det nærmest var et under at ingen ble truffet av skuddene som ble avfyrt, i og med at det var personer både på innsiden og i utgangsdøra på vei ut av puben.

Meldte seg

30. mai 2022 møtte den etterlyste opp hos Oslo politidistrikt og meldte seg. Han ble deretter satt i arrest og blant annet siktet for drapsforsøk, motarbeiding av rettssystemet samt gruppevoldtekt.

Sistnevnte forhold er allerede pådømt i Borgarting lagmannsretts dom av 5. april 2022, hvor siktede ble dømt til fengsel i tre år. Nærværende dom er anket til Høyesterett, og er således ikke rettskraftig.

Oslo tingrett

Tirsdag kl. 1400 ble siktede (19), angivelig fra Somalia, fremstilt for varetektsfengsling, der påtalemyndigheten ønsket at siktede skulle undergis i første omgang en fengslingsperiode for et tidsrom av fire uker med brev og besøksforbud.

Retten vektla at etterforskningen er inne i en innledende fase, hvor politiet prøver å avdekke både motiv og hvem som egentlig var målet for de rettede skuddene.

Etter selve skytingen har mannen oppholdt seg i utlandet mesteparten av tiden etter siktelsen.

Slutning

NN, født i 2003 kan holdes i varetektsfengsel inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ikke utover 28.06.2022.

Resett har kontaktet siktedes advokat, Audun Beckstrøm, for en redegjørelse om hvordan siktede stiller seg til drapssiktelsen med mer.

Så langt har ikke advokaten besvart Resetts forespørsel.

