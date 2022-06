annonse

Frister det med jordbæris på en burger?

En ny Burger King-meny i Tyskland vekker oppsikt.

Noen av burgerne på menyen har følgende innhold; egg og banan, currywurstpølse med marinert sild, vaniljeis med egg og oliven, eller pièce de résistance; en burger med pannekake, friske bringebær, iskrem, fløte og biff.

Gravide

Ifølge Dailyhive.com skal den nye burgermenyen vært tilsiktet gravide kvinner og vært tilgjengelig på morsdagen tidligere denne måneden.

Burger King opplyste at de gjorde en undersøkelse blant mødre og spurte dem om matsuget under graviditeten. Som følge av undersøkelsen laget burgerkjeden måltidskombinasjoner av det gravide likte mest å spise.

På morsdagen ble gravide kvinner invitert til Burger King i Berlin, der de kunne velge sin favoritt i det burgerkjeden hadde døpt om til «Pregnancy Whoppers».

Reagerer

En Twitter-bruker har postet bilde av de nye burgerne, som har fått over 300 000 reaksjoner. Ikke uventet er de fleste negative til de noe spesielle kombinasjonene.

– Verden er blitt gal og jeg har mistet matlysten, skriver en person.

– Hent bøtta, jeg må spy, lyder beskjeden fra en annen.

– Det ser ut som de har latt en seksåring designe hva han ønsker å ha på sin nye burger, skriver en kvinne.

Burger King har publisert en reklamefilm på YouTube.

May someone of my non-German mutuals explain German Burger King to me: pic.twitter.com/ZBmVIFMblu

— Tenko (@MasterOtenko) May 15, 2022