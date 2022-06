annonse

Hun presenterer seg i Aftenposten som «Fotballmamma på Oslo øst». Men Cecilie Thun er også ansatt på OsloMet (tidligere Høyskolen i Oslo) med likestillings- og kjønnsforskning som tematikk.

Det er en fotballkamp for noen uker siden hun tar utgangspunkt i. Ingressen er tydelig:

«Små og store drypp av mistenksomhet og reinspikka rasisme setter spor,» skriver Thun innledningsvis.

– Dommeren blåser, rødt kort. Spillerne samler seg rundt dommeren. Alt eskalerer. Kampen avsluttes før full tid. Hvordan kan en Gutter 14 år-kamp ende sånn? spør hun og fortsetter:

Som mor og tilskuer på mange fotballkamper hos en breddeklubb på Oslos østkant sitter jeg igjen med mange spørsmål. De voksne trenerne på begge lag bidro sterkt til å eskalere situasjonen, men det lar jeg ligge her.

Det sterkeste inntrykket jeg sitter igjen med i ettertid, er av gutta på hjemmelaget som står slukøret utenfor garderoben etter kampen.

På papiret fikk laget to røde kort og flere gule kort. Bortelaget fikk ingen kort. Gir det et riktig bilde av kampen? Tja, noe tilsnakk og kort var nok riktig. Det bruste over for noen av spillerne på grunn av det de opplevde som urettferdige vurderinger av dommeren.

De tok selvkritikk og var lei seg etterpå.

Men fra tilskuerbenken er det ikke hele bildet. Og det dukker opp mange spørsmål:

Kan det ha noe å si at dommeren før kampen kommenterte at han ventet bråk, fordi klubben har et visst rykte på seg?

Kan det ha noe å si at hjemmelaget med kroppsspråk og språklig sjargong fremstår som mer truende fordi mange har brun hud?

Fotballmammene ikler seg deretter OsloMet-sosiologens kappe og drar inn den franske sosiologen Pierre Bourdieu og hans berep om kulturell kapital.

Bourdieu skriver om forskjellsbehandling og makt. Måten vi snakker på, kroppsspråket og væremåten vår – vår habitus – påvirker hvordan omgivelsene oppfatter oss og behandler oss, forklarer Thun og spør: «Hvordan oppfattes ulike kropper på en fotballbane? Kanskje oppfattes unge, brune menn med arbeiderklassehabitus på en annen måte enn de med lys hud og middelklassehabitus? Hvordan oppleves det å ofte bli tolket i verste mening?»

Det er slik sett måten omgivelsen ser på de brune ungdommene som fremprovoserer reaksjonene: «hvordan oppleves det å måtte legge bånd på seg om og om igjen – nettopp for ikke å bli tolket i verste mening? Er det kanskje ikke så rart at det kan bruse skikkelig over når det først bruser over?»

Vi kan ikke forstå enkeltepisoder på en fotballbane i Oslo øst uten å se hele bildet. Det handler om forskjellsbehandling. Det handler om makt. Og det handler om strukturell urettferdighet på samfunnsnivå. Små og store drypp av mistenksomhet, fordommer og reinspikka rasisme setter spor.

Gutta jeg følger på fotballbanen, er i brytningsfasen mellom barn og voksen. En periode der man er ekstra sårbar, man trenger anerkjennelse og en følelse av tilhørighet.

Vi som storsamfunn i Norge lurer på hvorfor noen – særlig unge menn – ikke har tillit til og ikke føler tilhørighet i storsamfunnet.

Og Thun har sett rasismen og urettferdigheten med egne øyne. Hun avslutter innlegget i Aftenposten på denne måten:

Denne uken var det ny kamp. Denne gangen med Gutter 13 år. Det var bortekamp. Jevn kamp, mye bra spill fra begge lag.

Så er det en av spillerne på vårt lag som hisser seg opp, han får tilsnakk av dommeren.

Han blir tatt av banen og får beskjed om å roe seg ned før han går utpå igjen. I etterkant av kampen forteller han en av trenerne at en motspiller brukte nedsettende rasistiske ord. Dommeren hørte det ikke, og det er vår spiller som sanksjoneres.

«Fair play»?

– Underlig og dårlig begrunnet

På akkurat dette innlegget har Aftenposten åpnet opp kommentarfeltet. Etter to dager har det kommet inn et førtitalls kommentarer. De aller fleste er kritiske til fotballmammaens analyse.

– Dette var en underlig og dårlig begrunnet påstand om rasisme i ungdomsfotballen. Vi leser mellom linjene at dem hun forsvarer, oppfører seg aggressivt og bøllete. Det bør naturligvis slås ned på uavhengig av hudfarge. Å påstå at det er rasisme, er spekulativt, skriver en.

– Artikkelforfatteren beskriver jo et par konkrete tilfeller av aggresjon/dårlig holdning overfor dommeren. At et lag omringer dommeren og begynner å argumentere, eller “bruser litt” når de er uenige, er klassisk aggressiv oppførsel som ikke kan aksepteres. For meg virker det som om dommeren dømte etter de reglene som er, uavhengig av bakgrunn, skriver en annen og fortsetter;

– Det virker som om artikkelforfatter mener at “unge, brune menn” ikke kan dømmes etter samme standard som etniske nordmenn. “The bigotry of low expectations” er det man gjerne kaller dette i USA.

– Ondsinnet

– Alle vi som har sett 100-vis av kamper i Oslo øst veit jo veldig godt hvordan gruff oppstår og eskalerer og hvem som vanligvis er eksponent for det. Noen har kortere lunte enn andre, mangler impulskontroll og er vant til voldsbruk både innenfor og utenfor egne vegger. Å insinuere forutinntatte (rasistiske?) dommere er en flukt fra virkeligheten og fører oss ingen vei fremover, skriver en tredje og omtaler innlegget til Thun som «ondsinnet».

– Kanskje det burde vært opplyst at forfatterinnen ikke bare er fotball mamma men arbeider innen kjønnsforskning, rasismeforskning, likestillingsforskning og muligens relaterte temaer. Det som overrasker meg er at de som er mest opptatt av likestilling også vil ha en massiv innvandring fra Afrika og Midtøsten. De mest kvinnefiendtlige landene i verden. Ikke realistisk å tro at man kan ha både massiv muslimsk innvandring og likestilling, skriver ytterligere en person.

