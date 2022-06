annonse

annonse

Erling Braut Haalands 10. mål for Ståle Solbakken og noen elleville redninger av Ørjan Nyland ga Norge 1-0-seier i Serbia og en drømmestart på nasjonsligaen.

Haaland var ikke i nærheten av å treffe mål første gang han fikk sjansen i Beograd, men neste gang kunne han ikke bomme. I det 26. minutt spilte Martin Ødegaard perfekt fram til Marcus Holmgren Pedersen, som føk mot dødlinja og slo hardt inn. Ballen passerte keeper, og fra kort hold trengte superspissen bare å sette foten på ballen for å score sitt 16. landslagsmål.

Da ble det helt stille på Røde Stjernes gigantarena, som var bare en tredels full. Målet ble VAR-sjekket i nesten tre minutter (for mulig offside) og deretter godkjent. Det varte så lenge at spillerne løp ut til siden for å drikke i varmen og måtte fløytes tilbake for avspark.

annonse

Serbia presset mye av kampen, og første kvarter i 2. omgang kom laget til flere kjempesjanser som ble stoppet av Nyland. I det 49. minutt stoppet han en dobbeltsjanse ved Luka Jovic og Dusan Tadic, i det 56. minutt en trippelsjanse ved Darko Lazovic, Jovic og Sergej Milinkovic-Savic.

I det 60. minutt skrek serberne på straffe da Tadic gikk over ende i duell med Alexander Sørloth. Mitrovic kjeftet på seg gult kort da de ikke fikk det.

I det 78. minutt var det VAR-sjekk da serberne ville ha straffe for hands, men igjen ble de avvist.

annonse

Serbia vant cornerstatistikken 12-0, men Norge sto imot og fikk revansj for hjemmetapet mot serberne i EM-kvalifiseringsomspillet for drøyt halvannet år siden, samt en drømmestart på nasjonsligaen.

Oppvarming

Serbia kom aldri ut til oppvarming før kampen. Da kampen kom i gang, var det de norske som virket klart friskest, og de første ti minuttene hadde Norge over 60 prosent ballbesittelse. Etter ti minutter hadde derimot hjemmelaget gjort unna sin oppvarming og overtok taktpinnen. Besittelsen jevnet seg raskt ut, og ved pause var det Serbia som var over 60 prosent.

Norge så ut til å trives med å forsvare seg i en stram 4-5-1-formasjon og satse på kontringer, slik serberne hadde vært henvist til i starten. Leo Østigård og Stefan Strandberg stanget unna innleggene fra Lazovic og Filip Kostic, og hindret at de nådde Mitrovic.

Det var tett mellom situasjonene i Norges felt, men virkelig farlig ble det ikke. Det ble det derimot i andre ende av banen, først da Mohamed Elyounoussi i det 18. minutt vant en luftduell og stusset Haaland alene gjennom. Han var helt fri, men traff dårlig og så avslutningen fyke høyt over og langt utenfor mål.

Revansj

Så kom det norske ledermålet, som tvang hjemmelaget til å heve intensiteten. I det 33. minutt holdt et dårlig klareringsspark fra Ørjan Nyland på å bli skjebnesvangert. Han beveget seg ut på siden, ble presset og sleivet ballen ut over sidelinja. Serbia tok kastet raskt, og Nyland nådde ikke tilbake i mål før et livsfarlig innlegg gjennom målgården nær ble satt i mål.

Serbia kom til flere muligheter det siste kvarteret, da Mitrovic omsider kom til avslutninger uten å treffe godt nok. Etter pause skulle Nyland mer enn revansjere seg for sin dårlige involvering i første omgang, med superredningene som tok vare på ledelsen.

Haaland ble byttet ut med Morten Thorsby da Norge forsvarte ledelsen med nebb og klør, og det holdt hele veien.

Dermed ble det revansj også for et av denne norske landslagsgenerasjonens bitreste tap og en perfekt opptakt til søndagens bortekamp mot Sverige.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474